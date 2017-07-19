Кого чаще останавливают сотрудники ГИБДД

MK
Некоторые автовладельцы жалуются, что их «постоянно останавливает ГИБДД», а другие возражают им, что общаются с сотрудниками ДПС не чаще одного раза в течение года-двух. Мы решили разобраться, почему некоторые машины останавливают для проверки чаще прочих.
Максим Строкер

Сразу оговоримся, что если в городе объявлен какой-нибудь полицейский «план Перехват», «Ураган» или тому подобное природно-правоохранительное явление, то говорить о каких-либо «предпочтениях» у сотрудников ДПС просто бессмысленно. Сказано им останавливать и «трясти», например, «белые джипы» или «темные девятки» — именно их и будут тормозить на каждом углу взмахами полосатых жезлов. В обычном же режиме, сотрудники ДПС, при прочих равных, будут чаще останавливать для проверки, например, авто с явным «тюнингом». Имеется в виду «глухая» тонировка, «колхозные» антикрылья на багажнике, «кенгурины», необъятного диаметра выхлопные трубы, издающие душераздирающий рев и прочее подобное.

Также дпсникам интересны авто типа старых «Жигулей» и дешевых LADA и всяких клонов Daewoo Nexia. В них частенько передвигаются разномастные иностранцы с проблемными документами или вообще без оных. Не особо обеспеченные владельцы таких машин порой экономят на покупке полиса ОСАГО, что также известно полицейским. Да и криминалитет не брезгует подобными «тачками» — в случае чего не так жалко бросить или сжечь ее, чтобы замести следы. Да и машина с явно заляпанным грязью госномером скорее привлечет внимание правоохранителя.

Если полицейский видит в машине детей — может остановить на предмет проверки наличия детских кресел. Явно непристегнутые ремнями водитель и передний пассажир — тоже отличный повод для сотрудника пообщаться с ними поближе. Коме того, полицейское подсознание «делает стойку» на беспокойство водителя. Оно частенько проявляется в машинальных неконтролируемых телодвижениях драйвера, которые отражаются на рулежке, заметных наметанному глазу. Также явные подозрения вызывают авто, едущие заметно медленнее или шустрее остального потока. Те водители, которые не в состоянии ровно двигаться в своей полосе или наоборот, едут прямо, не обращая внимания на ямы и ухабы, таки напрашиваются на «проверку документов».

При прочих равных скорее остановят водителя, который едет в машине один, особенно если марка авто — из числа частенько угоняемых. При виде водителя, жующего жвачку, либо в темных очках в пасмурную погоду, полицейское подсознание немедленно посоветует прощупать «потенциального клиента» на предмет опьянения. О вероятности не полной «адекватки» водителя также вопиет и не включенный в сумерки или, тем более, ночью головной свет. Только гражданин с измененным сознанием может забыть включить его в условиях действительно плохой видимости.

Не подавать перечисленных выше «сигналов» — лучший способ минимизировать свое общение с ДПС.

ПДД, ДТП, ГИБДД
19 июля 2017
204