Кого чаще останавливают сотрудники ГИБДД

Сразу оговоримся, что если в городе объявлен какой-нибудь полицейский «план Перехват», «Ураган» или тому подобное природно-правоохранительное явление, то говорить о каких-либо «предпочтениях» у сотрудников ДПС просто бессмысленно. Сказано им останавливать и «трясти», например, «белые джипы» или «темные девятки» — именно их и будут тормозить на каждом углу взмахами полосатых жезлов. В обычном же режиме, сотрудники ДПС, при прочих равных, будут чаще останавливать для проверки, например, авто с явным «тюнингом». Имеется в виду «глухая» тонировка, «колхозные» антикрылья на багажнике, «кенгурины», необъятного диаметра выхлопные трубы, издающие душераздирающий рев и прочее подобное.

Также дпсникам интересны авто типа старых «Жигулей» и дешевых LADA и всяких клонов Daewoo Nexia. В них частенько передвигаются разномастные иностранцы с проблемными документами или вообще без оных. Не особо обеспеченные владельцы таких машин порой экономят на покупке полиса ОСАГО, что также известно полицейским. Да и криминалитет не брезгует подобными «тачками» — в случае чего не так жалко бросить или сжечь ее, чтобы замести следы. Да и машина с явно заляпанным грязью госномером скорее привлечет внимание правоохранителя.