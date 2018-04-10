Могут ли оштрафовать за грязную машину

Каждую весну в крупных городах России ГИБДД проводит профилактические мероприятия «Чистый автомобиль». В Москве эта акция грянет совсем скоро, и гаишники начнут рьяно следить за «надлежащим состоянием внешнего вида автотранспортных средств». Что говорит закон об ответственности водителя за управление грязной машиной, разобрался «АвтоВзгляд».
Если вас остановит инспектор ГИБДД и начнет угрожать штрафом за плотный слой грязи на кузове вашего авто, будьте спокойны — в Административном кодексе ни о каких санкциях по этому поводу речи не идет. Статья 12.2 часть 1 КоАП РФ устанавливает штраф в 500 рублей только за нечитаемые номера. Причем нечитаемыми они признаются не на глаз, а согласно пункту 4 той же статьи: если с расстояния 20 метров в светлое время суток на них невозможно распознать хотя бы один из символов.
Так что, вы можете годами не мыть свой автомобиль, главное, чтобы регистрационный знак блистал чистотой и легко читался — тогда бояться вам нечего. Если, конечно, ваш внедорожник только что не вынырнул на асфальт из лесных дебрей, где принимал грязевые ванны на экстремальном оффроуде. Обычно после таких процедур кузов покрыт толстым слоем густой мокрой глины, которая аппетитно стекает на асфальт и оставляет там скользкие разводы.
Владельцам таких монстров неутомимые сотрудники полиции могут инкриминировать статью 12.33 КоАП, которая устанавливает штраф в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей за «повреждение дорог, создающее угрозу безопасности дорожного движения, путем загрязнения дорожного покрытия». Конечно, в свое оправдание можно сослаться, что вы только что выехали на шоссе из ближайшей просеки и прямиком направляйтесь на автомойку. Но тут все будет зависеть от великодушия гаишника.
В утешение автолюбителям следует напомнить, что месячник «Чистый автомобиль» объявляется, как правило, в сухую погоду, когда на улицах уже нет снега и слякоти. Другое дело, что в наших широтах погода всегда непредсказуемая и переменчивая, но обычно в ненастье сотрудники полиции по этому поводу не свирепствуют. Да и в солнечную погоду, останавливая грязное авто, они почти всегда ограничиваются предупреждением.
Одно остается загадкой: ГИБДД формулирует цель профилактических мероприятий «Чистый автомобиль» как «приведение в надлежащее состояние внешнего вида автотранспортных средств, снижение уровня вредных выбросов в окружающую среду, исключение случаев передвижения технически неисправного автотранспорта и проверку строительных объектов». Возникает вопрос: почему обо всем этом заботятся только весной и только в течение одного месяца?