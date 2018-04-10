Могут ли оштрафовать за грязную машину

Владельцам таких монстров неутомимые сотрудники полиции могут инкриминировать статью 12.33 КоАП, которая устанавливает штраф в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей за «повреждение дорог, создающее угрозу безопасности дорожного движения, путем загрязнения дорожного покрытия». Конечно, в свое оправдание можно сослаться, что вы только что выехали на шоссе из ближайшей просеки и прямиком направляйтесь на автомойку. Но тут все будет зависеть от великодушия гаишника.

В утешение автолюбителям следует напомнить, что месячник «Чистый автомобиль» объявляется, как правило, в сухую погоду, когда на улицах уже нет снега и слякоти. Другое дело, что в наших широтах погода всегда непредсказуемая и переменчивая, но обычно в ненастье сотрудники полиции по этому поводу не свирепствуют. Да и в солнечную погоду, останавливая грязное авто, они почти всегда ограничиваются предупреждением.

Одно остается загадкой: ГИБДД формулирует цель профилактических мероприятий «Чистый автомобиль» как «приведение в надлежащее состояние внешнего вида автотранспортных средств, снижение уровня вредных выбросов в окружающую среду, исключение случаев передвижения технически неисправного автотранспорта и проверку строительных объектов». Возникает вопрос: почему обо всем этом заботятся только весной и только в течение одного месяца?