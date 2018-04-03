Почему опасно мыть машину именно весной

Есть отдельная категория автовладельцев, которая склонна приурочивать «банно-прачечные» процедуры для своего транспортного средства к наступлению того или иного сезона. Этот подход не верен в принципе.
Максим Строкер

Довольно часто в общении с автовладельцами приходится сталкиваться с тем, что люди предпочитают, по их утверждению, мыть машины два раза в год — осенью и зимой. В конце теплого сезона — чтобы сбить с кузова летнюю грязь, а по весне — чтобы избавиться от наслоений зимней соли. На самом деле это неправильно. «Осеннюю мойку» оставим на сей раз за скобками и поговорим именно о «весенней».

Идею об очищении машины от соли отчасти понять можно. Приход тепла означает активизацию химических процессов, результатом которых становится коррозия. Однако уверенность, что с помощью весенней мойки на них можно как-то существенно повлиять, представляется, по большому счету, не более чем способом самоуспокоения. Хотя бы потому, что днище машины на среднестатистической автомойке никто не трогает. То есть, все запасы соли и реагентов, которые накопились там за зиму, остаются в полной неприкосновенности. А их там предостаточно, если вспомнить, что на днище полно всяческих полостей, закутков, пазов и щелей, где оседают вредные химикаты. Это вам не гладкое в первом приближении лакокрасочное покрытие, которое обычно и подвергается очистке при мойке авто.

По-хорошему, если устраивать машине «весеннюю мойку», ее следует поднять на подъемнике и сбивать грязь обовсюду без исключения — как это делают на специализированных СТО при подготовке авто к антикоррозийной обработке.

Но на практике никто ничем подобным не занимается, ограничиваясь «сбиванием соли» с ЛКП. В результате типичная «весенняя мойка» создает у автовладельца ложную уверенность, что он якобы позаботился о сохранности своей машины, и она теперь спасена от коррозии.

Особенно «продвинутые» автовладельцы по весне решают подготовить машину к летнему сезону и вспоминают о грязи, скопившейся в подкапотном пространстве. А если такому гражданину кто-то еще скажет, что перед летом неплохо бы помыть радиаторы охлаждения и кондиционера, то уж наверняка у ближайшей автомойки вскоре образуется клиент, желающий навести лоск на мотор и его навесные агрегаты.

В принципе, сделать это просто. Как и кузов, обливают мотор водой, обрабатывают пеной автошампуня, а затем смывают ее. Но результатом такой борьбы за чистоту, как правило, становятся вышедшие из строя датчики и исполнительные механизмы, без которых немыслим любой современный двигатель. Даже самые осторожные попытки помыть радиатор с помощью стандартного оборудования либо обречены на неудачу, либо повреждают соты теплообменника.

И получается, что весеннее наведение чистоты под капотом — занятие, без каких-либо оговорок, вредное. Автомобиль следует мыть не по какому-то сезонному графику, а тогда, когда он испачкается.

3 апреля 2018
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