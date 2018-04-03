Почему опасно мыть машину именно весной

Довольно часто в общении с автовладельцами приходится сталкиваться с тем, что люди предпочитают, по их утверждению, мыть машины два раза в год — осенью и зимой. В конце теплого сезона — чтобы сбить с кузова летнюю грязь, а по весне — чтобы избавиться от наслоений зимней соли. На самом деле это неправильно. «Осеннюю мойку» оставим на сей раз за скобками и поговорим именно о «весенней».

Идею об очищении машины от соли отчасти понять можно. Приход тепла означает активизацию химических процессов, результатом которых становится коррозия. Однако уверенность, что с помощью весенней мойки на них можно как-то существенно повлиять, представляется, по большому счету, не более чем способом самоуспокоения. Хотя бы потому, что днище машины на среднестатистической автомойке никто не трогает. То есть, все запасы соли и реагентов, которые накопились там за зиму, остаются в полной неприкосновенности. А их там предостаточно, если вспомнить, что на днище полно всяческих полостей, закутков, пазов и щелей, где оседают вредные химикаты. Это вам не гладкое в первом приближении лакокрасочное покрытие, которое обычно и подвергается очистке при мойке авто.

По-хорошему, если устраивать машине «весеннюю мойку», ее следует поднять на подъемнике и сбивать грязь обовсюду без исключения — как это делают на специализированных СТО при подготовке авто к антикоррозийной обработке.