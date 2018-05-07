Почему эксперта, превратившего сбитого ребенка в пьяного мальчика, в тюрьму не посадят

Правда, ни по ст. 128.1, ни по ст. 310 УК РФ упечь за решетку эксперта Клейменова, публично и неоднократно настаивавшего на правдоподобности проведенного биологического анализа крови, не получится. Максимум, что грозит доктору, так это обязательные работы. Вроде тех, что были назначены судом уличной гонщице Маре Багдасарян. Только в отличие от медицинского работника, стритрейсерша не пыталась отрицать свою вину, и уж тем более на федеральном телевидении.

Есть, конечно, малюсенькая надежда на то, что вроде бы профессиональный врач, совсем не удивившийся наличию в крови малыша 2,7 промилле алкоголя, отправится не дворы мести и бумажки в библиотеке перебирать, а в тюрьму. Хотя и не надолго — максимальное наказание по ч.1.1. ст. 293 УК РФ предусматривает шесть месяцев лишения свободы. Причем уже спустя квартал он сможет уйти домой условно-досрочно.

Как думаете, хватит ли этого времени для того, чтобы эксперт осознал свою вину, или хотя бы признал, что от такого количества спирта в организме шестилетний мальчик попросту не смог бы стоять, не то что самостоятельно идти? Вряд ли. Но кого это волнует, когда через месяц-другой об инциденте все забудут и вовсе. Как и не вспомнят о сбившей ребенка Ольге Алисовой, которая совсем скоро освободится из мест заключения по УДО.