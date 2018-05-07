Почему эксперта, превратившего сбитого ребенка в пьяного мальчика, в тюрьму не посадят

Фото: Наталия Губернаторова
Отец шестилетнего Алеши Шимко, погибшего под колесами Hyundai Solaris в подмосковной Балашихе, все еще бьется за справедливость, хотя и тщетно. И пока он пытается привлечь к ответственности врача, назвавшего трезвого ребенка пьяным, виновница ДТП готовится к выходу на волю.
Мирон Горин

Помните, как эксперт Михаил Клейменов волшебным образом выявил в крови убитого Ольгой Алисовой ребенка спирт, а потом на всю страну назвал его родителей алкоголиками, спаивающими малыша? Так вот: этот самый врач, вероятно, вступивший в сговор с виновницей аварии, находившейся в этот момент то ли под воздействием наркотиков, то ли под впечатлением от разговора по «мобильнику», до сих пор не понес наказания. Ни за допущенную при проведении экспертизы ошибку, ни за злоупотребление служебным положением, ни за унижение чести и достоинства семьи погибшего мальчика.

Впрочем, отец ребенка сдаваться не собирается — Роман Шимко подал на медика новую жалобу в Следственный комитет с требованием привлечь его к ответственности по новым статьям уголовного кодекса. По информации «Газеты.ру», он обвиняет медика в разглашении врачебной тайны, обнародовании конфиденциальных сведений о погибшем сыне и результатов предварительного следствия. Кроме того, папа Алеши Шимко обвиняет врача в «клевете, совершенной с использованием служебного положения».

Фото: Наталия Губернаторова

Правда, ни по ст. 128.1, ни по ст. 310 УК РФ упечь за решетку эксперта Клейменова, публично и неоднократно настаивавшего на правдоподобности проведенного биологического анализа крови, не получится. Максимум, что грозит доктору, так это обязательные работы. Вроде тех, что были назначены судом уличной гонщице Маре Багдасарян. Только в отличие от медицинского работника, стритрейсерша не пыталась отрицать свою вину, и уж тем более на федеральном телевидении.

Есть, конечно, малюсенькая надежда на то, что вроде бы профессиональный врач, совсем не удивившийся наличию в крови малыша 2,7 промилле алкоголя, отправится не дворы мести и бумажки в библиотеке перебирать, а в тюрьму. Хотя и не надолго — максимальное наказание по ч.1.1. ст. 293 УК РФ предусматривает шесть месяцев лишения свободы. Причем уже спустя квартал он сможет уйти домой условно-досрочно.

Как думаете, хватит ли этого времени для того, чтобы эксперт осознал свою вину, или хотя бы признал, что от такого количества спирта в организме шестилетний мальчик попросту не смог бы стоять, не то что самостоятельно идти? Вряд ли. Но кого это волнует, когда через месяц-другой об инциденте все забудут и вовсе. Как и не вспомнят о сбившей ребенка Ольге Алисовой, которая совсем скоро освободится из мест заключения по УДО.

автоправо, штрафы, суд, лишение прав, медсправка, ПДД, пешеходы, КоАП, ущерб, возмещение ущерба, мигалки, безопасность дорожного движения, седан, авария, ДТП, автоуголовка, уголовный кодекс, алкотестер
7 мая 2018
265
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы