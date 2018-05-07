Почему эксперта, превратившего сбитого ребенка в пьяного мальчика, в тюрьму не посадят

Помните, как эксперт Михаил Клейменов волшебным образом выявил в крови убитого Ольгой Алисовой ребенка спирт, а потом на всю страну назвал его родителей алкоголиками, спаивающими малыша? Так вот: этот самый врач, вероятно, вступивший в сговор с виновницей аварии, находившейся в этот момент то ли под воздействием наркотиков, то ли под впечатлением от разговора по «мобильнику», до сих пор не понес наказания. Ни за допущенную при проведении экспертизы ошибку, ни за злоупотребление служебным положением, ни за унижение чести и достоинства семьи погибшего мальчика.
Впрочем, отец ребенка сдаваться не собирается — Роман Шимко подал на медика новую жалобу в Следственный комитет с требованием привлечь его к ответственности по новым статьям уголовного кодекса. По информации «Газеты.ру», он обвиняет медика в разглашении врачебной тайны, обнародовании конфиденциальных сведений о погибшем сыне и результатов предварительного следствия. Кроме того, папа Алеши Шимко обвиняет врача в «клевете, совершенной с использованием служебного положения».