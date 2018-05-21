1,3 млрд. в месяц: подсчитан доход заправщиков АЗС от «чаевых»

Почти на каждой АЗС присутствует «специально обученный» человек, в обязанности которого входит приставать к клиентам с вопросами из серии: «вам какой залить?», «вам помочь?» и т. п. Опрос, проведенный порталом «АвтоВзгляд», выяснил, что большинство российских водителей не платит заправщикам чаевых.
Максим Строкер

Давать или не давать чаевые работнику АЗС — вопрос достаточно спорный. Например, существуют станции, где машину клиента всегда заправляет ее сотрудник, а водителя просто не допускают до этого «священнодействия». Платить ли стандартные 10–20–50 рублей в карман персонала в этом случае? Так, некоторые считают, что работник АЗС, таксист, официант и прочие подобные виды деятельности это не профессия, а способ хоть как-то перебиться, чтобы не помереть с голоду, как говориться. А раз так, то помочь человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию не просто можно, но и нужно.

Диаметрально противоположной точки зрения придерживаются также немало людей. Рассуждают они следующим образом: «чаевые буду давать только тогда, когда мне в бухгалтерии ежемесячно будут лишних 10—15% к зарплате добавлять — на чай, так сказать»! Самый главный аргумент противников платить чаевые на АЗС — «заправщики и так зарплату получают». Но в последнее время, когда люди в массе своей переходят на расчеты банковскими карточками, оказывается, что у многих просто нет в кармане денег, которые можно было бы использовать в качестве чаевых.

Расставаться даже с копейкой «за навязанную услугу» также готовы далеко не все. Многие автовладельцы не желают платить за поцарапанную заправочным «пистолетом» краску в районе бензобака, облитый топливом кузов, не закрытый после заправки лючок и прочее раздолбайство заправщиков.

Практика, как известно, критерий истины, и мы решили спросить у самих водителей: дают ли они чаевые работникам АЗС и если да, то сколько. Для этого на портале «АвтоВзгляд» мы провели соответствующий опрос среди читателей. В нем приняли участие более 18 000 посетителей сайта.

Обработка результатов показала, что от большинства из них заправщики денег не получают. Так, ответ «не даю» выбрали 7500 участников (42%) и «не подпускаю к машине» — 3701 человек (21%). В общей сложности это 63% проголосоваваших. Среди приверженцев раздачи чаевых на АЗС преобладают те, кто кидает услужливому сотруднику бензоколонки не более 10 рублей. Таких набралось 4017 человек (22%). По 15, 30 и 50 рублей дают, как выяснилось 2—3% заправляющихся. И около 1% оставляет в качестве чаевых на АЗС по 40 рублей.

Если вспомнить, что в России зарегистрировано порядка 44 млн. легковых машин, и что на заправку они заезжают, в среднем, не реже пары раз в неделю, получится, что порядка 16 млн. (37%) автовладельцев оставляют заправщикам не менее 20 рублей в неделю. Следовательно, представители этой профессии, помимо зарплаты, имеют в кармане ежемесячно более 1,3 млрд. рублей чаевых.

АЗС, бензин, цены на топливо, дизельное топливо
21 мая 2018
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