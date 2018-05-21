1,3 млрд. в месяц: подсчитан доход заправщиков АЗС от «чаевых»

Давать или не давать чаевые работнику АЗС — вопрос достаточно спорный. Например, существуют станции, где машину клиента всегда заправляет ее сотрудник, а водителя просто не допускают до этого «священнодействия». Платить ли стандартные 10–20–50 рублей в карман персонала в этом случае? Так, некоторые считают, что работник АЗС, таксист, официант и прочие подобные виды деятельности это не профессия, а способ хоть как-то перебиться, чтобы не помереть с голоду, как говориться. А раз так, то помочь человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию не просто можно, но и нужно.

Диаметрально противоположной точки зрения придерживаются также немало людей. Рассуждают они следующим образом: «чаевые буду давать только тогда, когда мне в бухгалтерии ежемесячно будут лишних 10—15% к зарплате добавлять — на чай, так сказать»! Самый главный аргумент противников платить чаевые на АЗС — «заправщики и так зарплату получают». Но в последнее время, когда люди в массе своей переходят на расчеты банковскими карточками, оказывается, что у многих просто нет в кармане денег, которые можно было бы использовать в качестве чаевых.

Расставаться даже с копейкой «за навязанную услугу» также готовы далеко не все. Многие автовладельцы не желают платить за поцарапанную заправочным «пистолетом» краску в районе бензобака, облитый топливом кузов, не закрытый после заправки лючок и прочее раздолбайство заправщиков.