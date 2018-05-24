Как сделать, чтобы твое парковочное место во вдворе никто не занимал

Из-за парковочного места во дворе в нашей стране ведутся порой настоящие войны со скандалами, драками, проколотыми покрышками, поцарапанными машинами, а то и откровенной поножовщиной. Но мест для стоянки от этого больше не становится. Что делать, если хочешь быть уверен в том, что найдешь для своего авто клочок земли во дворе, в какое бы время суток ты не вернулся? Портал «АвтоВзгляд» изучил все способы «застолбить» себе местечко под солнцем.
Предприимчивые автовладельцы придумывают разные способы раз и навсегда занять место для своей машины: кто-то ставит на «своем» пятачке конусы, кто-то — складные блокираторы, а кто-то перекрывает удобное место второй машиной так, чтобы никто не мог его занять.
Чистой воды самоуправство
Однако все эти методы незаконны и попадают под статью 19.1 КоАП РФ «Самоуправство». Никто не имеет права отчуждать участок земли, которая находится в общем пользовании. Даже если он сам себе его расчистил, засыпал или закатал в асфальт. По-человечески все понятно: человек старался, тратил деньги, но закон не на его стороне. Так что можете сообщить о самозахвате территории участковому и в жилищно-коммунальную службу. Они обязаны принимать меры. И как правило — принимают. Либо, если вы знаете историю появления этого парковочного места, можете проявить уважение к чужому труду и не посягать на него…
Шлагбаумизация
Не так давно Верховный суд РФ вынес решение, что никто не имеет права не пускать собственника квартиры на парковку во двор. Даже если во дворе установлен шлагбаум и все места уже распределены между теми, кто «скидывался». Прецедент: собрание автовладельцев решило лишить соседку права заезжать на парковку во дворе. Но согласно Жилищному кодексу РФ (ст.16 ч.5 и ст.36 ч.2), собственник жилья имеет полное право на пользование общедомовым имуществом.
Поменять ракушку на парковку
Пожалуй, единственный законный метод обеспечить себя парковочным местом — это встретиться с собственниками квартир на общем собрании и проголосовать за создание организованной парковки. И просто расчертить места (иногда это помогает увеличить количество парковочных мест на 5—10 слотов), а при возможности — и вовсе сделать аккуратную огороженную парковку. Правда, это будет непросто и небыстро.
Для начала нужно будет подобрать место для будущего «гаража» и заручиться поддержкой ⅔ голосов собственников квартир, согласно ЖК РФ (ст. 36 и 46). После заказываете проект с учетом всех коммуникаций, которые проходят по территории предполагаемой стоянки, и согласовываете его с местными властями. И уже в случае одобрения переходите к приятным хлопотам в виде обсуждения на общем собрании подрядчика и прочих деталей.
Частенько такие аккуратные парковки на несколько десятков машиномест возникают на месте снесенных «ракушек»: владельцы гаражей делали проект, согласовывали размещение с властями и исторически их места остались при них, только теперь без крыши над головой.