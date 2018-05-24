Как сделать, чтобы твое парковочное место во вдворе никто не занимал

Предприимчивые автовладельцы придумывают разные способы раз и навсегда занять место для своей машины: кто-то ставит на «своем» пятачке конусы, кто-то — складные блокираторы, а кто-то перекрывает удобное место второй машиной так, чтобы никто не мог его занять.

Чистой воды самоуправство

Однако все эти методы незаконны и попадают под статью 19.1 КоАП РФ «Самоуправство». Никто не имеет права отчуждать участок земли, которая находится в общем пользовании. Даже если он сам себе его расчистил, засыпал или закатал в асфальт. По-человечески все понятно: человек старался, тратил деньги, но закон не на его стороне. Так что можете сообщить о самозахвате территории участковому и в жилищно-коммунальную службу. Они обязаны принимать меры. И как правило — принимают. Либо, если вы знаете историю появления этого парковочного места, можете проявить уважение к чужому труду и не посягать на него…

Шлагбаумизация

Не так давно Верховный суд РФ вынес решение, что никто не имеет права не пускать собственника квартиры на парковку во двор. Даже если во дворе установлен шлагбаум и все места уже распределены между теми, кто «скидывался». Прецедент: собрание автовладельцев решило лишить соседку права заезжать на парковку во дворе. Но согласно Жилищному кодексу РФ (ст.16 ч.5 и ст.36 ч.2), собственник жилья имеет полное право на пользование общедомовым имуществом.