Насилие в автошколах: как домогаются женщин инструкторы по вождению

«Инструктор автошколы надругался над курсанткой», — это не только сюжет будоражащих фантазию фильмов для взрослых, но и серия вполне себе реальных историй. Многие кандидатки в водители изо дня в день сталкиваются с навязчивыми приставаниями нерадивых учителей. И не всем из них удается отделаться легким испугом.
Сексуальное насилие над женщинами является одной из самых острых проблем современного общества. Жертвой противозаконной «любви» рискует стать практически каждая — вне зависимости от своего социального статуса и возраста. Но дам, обучающихся в автошколах, наверное, можно было причислить к группе повышенной опасности. Индивидуальное занятие с инструктором, автомобиль, безлюдное место… Ну, вы понимаете.
Так, на одном из женских форумов некая девушка интересуется, нормально ли, что преподаватель по вождению гладит ее шею и время от времени касается бедер. Другая рассказывает об омерзительных совместных — рука об руку — переключениях скоростей. Третья признается, что инструктор шантажировал ее в открытую: «Будешь со мной спать — сдашь экзамен без проблем».
Признаться, и автор этих строк в свое время столкнулась с неуместным флиртом со стороны своего пожилого учителя по вождению. Шею мою он, конечно, не ласкал, но возможности лишний раз придержать за коленочку не упускал. Да и шуточки сопровождали наши занятия соответствующие: «Что же тебя вечно налево тянет? Вот получишь водительское удостоверение, и тогда сходим!»
И ладно, когда одинокий инструктор невинно заигрывает со своей подопечной от скуки, безо всяких злобных умыслов. Но, к сожалению, истории известны и другие случаи, оборачивающиеся для курсанток настоящим кошмаром. Один из таких произошел в Волгограде. Якобы из самых лучших побуждений учитель предложил будущей автомобилистке на дополнительном занятии поздним вечером отработать «змейку». Отработали, но до «змейки» дело так и не дошло.
Аналогичная беда настигла девушку из Днепропетровска. В преддверии экзамена по вождению инструктор вывез курсантку «прогуляться», «освежить мозги». Всецело доверявшая своему учителю курсантка ничего не подозревала до тех самых пор, пока грубый насильник не вырвал из ее рук смартфон. Что было дальше — догадаться нетрудно. Уголовное дело, кстати сказать, районный суд возбуждать не стал — доказательств оказалось недостаточно.
А вот озабоченному инструктору в Чите избежать наказания не удалось — за свои грязные деяния он отправился за решетку на 4,5 года. Никаких внеочередных встреч — все произошло на празднике по случаю получения долгожданных «прав». Сценарий банален: выпивка, всеобщее веселье, затуманенный разум и принудительный секс. Хотя, кто его знает, может расслабившаяся девушка была поначалу и не против.
Напоследок хотелось бы дать совет будущим водителям женского пола. Если чувствуете, что инструктор превышает свои полномочия и лезет под юбку, то бегите к руководству автошколы, а не на форумы в интернете. Не стесняйтесь говорить о приставаниях вслух — администрация должна знать, что за «кадры» у них трудятся. Просите поменять преподавателя. А отказывают или высмеивают — «рвите» договор и уходите. Только так вы сможете защитить себя от возможных противоправных действий.