Насилие в автошколах: как домогаются женщин инструкторы по вождению

Аналогичная беда настигла девушку из Днепропетровска. В преддверии экзамена по вождению инструктор вывез курсантку «прогуляться», «освежить мозги». Всецело доверявшая своему учителю курсантка ничего не подозревала до тех самых пор, пока грубый насильник не вырвал из ее рук смартфон. Что было дальше — догадаться нетрудно. Уголовное дело, кстати сказать, районный суд возбуждать не стал — доказательств оказалось недостаточно.

А вот озабоченному инструктору в Чите избежать наказания не удалось — за свои грязные деяния он отправился за решетку на 4,5 года. Никаких внеочередных встреч — все произошло на празднике по случаю получения долгожданных «прав». Сценарий банален: выпивка, всеобщее веселье, затуманенный разум и принудительный секс. Хотя, кто его знает, может расслабившаяся девушка была поначалу и не против.

Напоследок хотелось бы дать совет будущим водителям женского пола. Если чувствуете, что инструктор превышает свои полномочия и лезет под юбку, то бегите к руководству автошколы, а не на форумы в интернете. Не стесняйтесь говорить о приставаниях вслух — администрация должна знать, что за «кадры» у них трудятся. Просите поменять преподавателя. А отказывают или высмеивают — «рвите» договор и уходите. Только так вы сможете защитить себя от возможных противоправных действий.