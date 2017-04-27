28 апреля вступают в силу сомнительные поправки в Закон РФ «Об ОСАГО»

Фото Геннадий Черкасов
Завтра вступают в силу поправки, внесенные в Закон «Об ОСАГО» в части замены денежных выплат на восстановительный ремонт мото- и автотранспорта после ДТП.
Михаил Ростарчук

Восстановительный ремонт в случае ДТП ожидает тех, чей договор ОСАГО был заключен после 28 апреля текущего года. Автовладелец будет выбирать автосервис из списка страховой компании, с кем у них заключен договор. Однако, как уже не раз писал портал «АвтоВзгляд», автолюбителей ждет ряд подводных камней, о которых еще раз напоминает правозащитник, руководитель «Центра Помощи Автомобилистам» Сергей Кузин:

— Во-первых, сроки ремонта. В соответствии с поправками ремонт транспортного средства должен быть проведен в течение 30 календарных дней без учета нерабочих и праздничных дней. Отсчет будет начинаться с момента выдачи направления на ремонт. А направить на ремонт страховщики обязаны в течение 20 дней после обращения в СК и осмотра автомобиля экспертом. Кроме того, предусмотрена отсрочка в размере еще пяти рабочих дней — на доставку автомобиля к месту ремонта. Из этого следует, что пострадавший в ДТП человек, будет вынужден остаться без автомобиля, как минимум на 60 дней!

Во-вторых, это качество ремонта, которое никак нельзя будет оценить при подписании документов, когда забираешь машину из сервиса. А то, что в большинстве случаев ремонт будет некачественным можно утверждать смело, ведь расчет суммы на ремонт будет происходить так же, как и до реформы. То есть если раньше суммы возмещения автовладельцу на ремонт было недостаточно, ему приходилось доплачивать, а сейчас будет полностью хватать? Каким образом? Ответ прост: будут устанавливать запчасти б/у или восстанавливать битые. Ведь после того как, например, крыло установлено, покрашено, без эксперта уже нельзя сказать, новое оно установлено или битое восстановлено.

И в-третьих, гарантийный срок. Несмотря на то, что он сейчас составляет 6 месяцев в целом и 1 год на лакокрасочное покрытие, им невозможно будет воспользоваться, так как нельзя доказать, что за этот год ты не попал еще в ДТП и заново не восстанавливал ранее отремонтированное по страховке, например, то же крыло. И подобные судебные дела в моей практике уже были…

Одним словом, в таком виде реформа ОСАГО не выгодна никому: страховые погрязнут в судебных процессах, а проблему с мошенниками и автоюристами так и не решат, поскольку возможности выплат остаются, да и мошенники быстро подстроятся, организовав свои автосервисы, что только облегчит им жизнь. А вот автовладельцы окончательно разочаруются в ОСАГО, что в конечном итоге и может привести к началу конца обязательного страхования.

ОСАГО, полис страхования, возмещение ущерба, ДТП, ремонт
27 апреля 2017
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