28 апреля вступают в силу сомнительные поправки в Закон РФ «Об ОСАГО»

Восстановительный ремонт в случае ДТП ожидает тех, чей договор ОСАГО был заключен после 28 апреля текущего года. Автовладелец будет выбирать автосервис из списка страховой компании, с кем у них заключен договор. Однако, как уже не раз писал портал «АвтоВзгляд», автолюбителей ждет ряд подводных камней, о которых еще раз напоминает правозащитник, руководитель «Центра Помощи Автомобилистам» Сергей Кузин:

— Во-первых, сроки ремонта. В соответствии с поправками ремонт транспортного средства должен быть проведен в течение 30 календарных дней без учета нерабочих и праздничных дней. Отсчет будет начинаться с момента выдачи направления на ремонт. А направить на ремонт страховщики обязаны в течение 20 дней после обращения в СК и осмотра автомобиля экспертом. Кроме того, предусмотрена отсрочка в размере еще пяти рабочих дней — на доставку автомобиля к месту ремонта. Из этого следует, что пострадавший в ДТП человек, будет вынужден остаться без автомобиля, как минимум на 60 дней!