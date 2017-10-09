Как возместить ущерб за сгоревший в «Синдике» автомобиль

Торговый комплекс «Синдика», как выясняется, не просто сгорел сам, но и уничтожил вместе с прочим своим содержимым несколько десятков машин посетителей, которые были припаркованы в цокольном этаже здания. Возместить ущерб в такой ситуации потерпевший автовладелец, в принципе, возможность имеет. Но с рядом оговорок. Сразу заметим, что страховка ОСАГО в подобных случаях не действует. Тут поможет только КАСКО, да и то только если ущерб от пожара упомянут в договоре со страховой компанией.

Если же машина не застрахована таким образом, то единственный способ вернуть утраченное — через судебный иск виновнику пожара. Для этого — после того, когда все потушат и пострадавший автовладелец получит с разрешения ответственных лиц МЧС и следствия доступ к остову своей сгоревшей машины — нужно, прежде всего, провести независимую экспертизу ущерба. Для чего придется привлечь сертифицированного автоэксперта.