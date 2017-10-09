Как возместить ущерб за сгоревший в «Синдике» автомобиль

В пожаре на строительном рынке «Синдика» пострадало имущество не только его владельцев и арендаторов. На парковке в цокольном этаже торгового комплекса полыхали машины его посетителей. Что делать, если твоя машина пострадала в подобном пожаре?
Максим Строкер

Торговый комплекс «Синдика», как выясняется, не просто сгорел сам, но и уничтожил вместе с прочим своим содержимым несколько десятков машин посетителей, которые были припаркованы в цокольном этаже здания. Возместить ущерб в такой ситуации потерпевший автовладелец, в принципе, возможность имеет. Но с рядом оговорок. Сразу заметим, что страховка ОСАГО в подобных случаях не действует. Тут поможет только КАСКО, да и то только если ущерб от пожара упомянут в договоре со страховой компанией.

Если же машина не застрахована таким образом, то единственный способ вернуть утраченное — через судебный иск виновнику пожара. Для этого — после того, когда все потушат и пострадавший автовладелец получит с разрешения ответственных лиц МЧС и следствия доступ к остову своей сгоревшей машины — нужно, прежде всего, провести независимую экспертизу ущерба. Для чего придется привлечь сертифицированного автоэксперта.

С вычисленной таким образом суммой ущерба можно будет идти в суд с гражданским иском к виновнику. А его должны будут определить органы, расследующие причины пожара. Если выяснится, что возгорание произошло по вине владельца или организации-эксплуатанта комплекса, то требование возмещения ущерба предъявляется ему. Возможен вариант, что причиной пожара будет назван поджог. Тут придется ждать, пока правоохранительные органы найдут поджигателей и пытаться в отсудить у них возмещение своего материального ущерба. А это, увы, практически нереально.

– Если в цокольном этаже «Синдики» машины парковались на бесплатной парковке, свободно и без ограничений, то для возмещения ущерба владельцам сгоревших там машин придется дожидаться выводов МЧС о причинах пожара: если владельцем ТЦ не соблюдались требования пожарной безопасности, можно предъявлять иск к владельцу ТЦ; если поджог, то придется ждать суда над виновником пожара, если он будет установлен, и предъявлять гражданский иск. В случае же, когда ваша машина сгорит на платной стоянке ТЦ, иск можно подавать к организации-хранителю транспортного средства независимо от причин пожара, если только он не был вызван обстоятельствами непреодолимой силы или скрытыми дефектами автомобиля. Разумеется, речь идет о случаях, когда автовладельцы не имеют полиса КАСКО — считает руководитель Общества потребителей автотехники России юрист Антон Недзвецкий.

страхование, страховые выплаты
9 октября 2017
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