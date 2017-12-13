ГИБДД возвращает справки о ДТП

Патовая ситуация, сложившаяся после вступления в силу ново редакции Административного регламента ГИБДД, когда полиция сама себе запретила оформлять справки о ДТП для страховых компаний, получила шанс разрешиться более-менее цивилизованно.
Максим Строкер

Дурацкие проблемы требуют не менее дурацких решений! Стало известно о попытке Центробанка и ГИБДД вернуть с список обязанностей сотрудников автоинспекции оформление документов для страховых компаний после ДТП. Напомним, что из новой редакции Административного регламента ГИБДД, утвержденного МВД, был исключен пункт о том, что сотрудники полиции должны оформлять справки об авариях. То есть после 20 октября 2017 года, когда Регламент официально вступил в силу, владельцы машин, пострадавших в авариях, с формальной точки зрения, были предоставлены сами себе и «европротоколу», который покрывает всего 50 000 рублей ущерба, хотя средняя выплата по ОСАГО сейчас находится примерно на уровне 80 000 рублей.

Удивительно, но и ГИБДД, и страховые компании как-то сообразили, что если действовать строго по букве Регламента, утвержденного МВД, то можно и до массовых протестов водителей «доиграться». Ведь действующие «Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в пункте 44 четко говорят: «потерпевший на момент подачи заявления о страховой выплате прилагает к заявлению справку о ДТП, выданную подразделением полиции, отвечающим за безопасность дорожного движения, по форме, утверждаемой МВД РФ по согласованию с Минфином РФ». То есть, с точки зрения буквы закона, нет справки о ДТП из полиции — нет выплаты!

Заметим, что на данный момент у страховщиков и ГИБДД имеется договоренность буквально «на честном слове»: сотрудники на ДТП все-таки выезжают и как-то вписывают в неприспособленные для этого бланки протоколов о ДТП сведения о повреждениях машин. А страховые компании, скрепя сердце, принимают эти бумаги вместо «справок о ДТП». И вот теперь ГИБДД и Банк России направили совместное(!) письмо МВД с просьбой добавить к установленной форме протокола о ДТП некое приложение, в котором будет указываться информация о повреждениях машины, необходимая страховщикам для выплат. Об этом АСН сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова.

Пикантность ситуации даже не в том, что одно из подразделений МВД (Госавтоинспекция) «пишет письма» к непосредственному начальству (МВД то есть) в соавторстве с каким-то еще ведомством. Сама идея возродить бездумно и самоуправно упраздненную МВД «справку о ДТП» под новой личиной — «приложения к протоколу» — иллюстрирует шизофреничность происходящего. Ведь уже с публикации в свое время даже самого первого варианта Административного регламента ГИБДД всем было понятно: упразднять «справку о ДТП» в нынешних условиях нельзя. Но кучке безвестных широкой общественности соавторов нового Регламента для осознания этой очевидной мысли потребовалось поставить на уши всю систему автострахования целой страны.

страхование, ОСАГО, страховые выплаты, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, ГИБДД
13 декабря 2017
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