ГИБДД возвращает справки о ДТП

Дурацкие проблемы требуют не менее дурацких решений! Стало известно о попытке Центробанка и ГИБДД вернуть с список обязанностей сотрудников автоинспекции оформление документов для страховых компаний после ДТП. Напомним, что из новой редакции Административного регламента ГИБДД, утвержденного МВД, был исключен пункт о том, что сотрудники полиции должны оформлять справки об авариях. То есть после 20 октября 2017 года, когда Регламент официально вступил в силу, владельцы машин, пострадавших в авариях, с формальной точки зрения, были предоставлены сами себе и «европротоколу», который покрывает всего 50 000 рублей ущерба, хотя средняя выплата по ОСАГО сейчас находится примерно на уровне 80 000 рублей.

Удивительно, но и ГИБДД, и страховые компании как-то сообразили, что если действовать строго по букве Регламента, утвержденного МВД, то можно и до массовых протестов водителей «доиграться». Ведь действующие «Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в пункте 44 четко говорят: «потерпевший на момент подачи заявления о страховой выплате прилагает к заявлению справку о ДТП, выданную подразделением полиции, отвечающим за безопасность дорожного движения, по форме, утверждаемой МВД РФ по согласованию с Минфином РФ». То есть, с точки зрения буквы закона, нет справки о ДТП из полиции — нет выплаты!