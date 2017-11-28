Пострадавшим в ДТП перестанут платить после ЧМ-2018 по футболу

Все началось с пустячного ДТП, которое на днях устроила одна моя знакомая. Девушка собственноручно пропорола порог своей машины об бордюрный камень. Ничего из ряда вон выходящего, бывает. Страховка КАСКО есть: вызвала сотрудника ДПС, оформилась, все без проблем. Но! Заполняя бланк потокола, офицер, не особо довольный чем-то своим, обронил:

— Вот будет чемпионат по футболу (ЧМ-2018, надо полагать) — на такие вызовы приезжать вообще не будем!

— А как же страховку получать?!

— А как хотите…

Данный «инсайд» слегка ужаснул: что же будет с автовладельцами, попавшими в ДТП?! Для начала мы обратились за разъяснениями в ГИБДД. Один из старших офицеров ведомства, пожелавший остаться инкогнито, отнюдь не удивился нашему вопросу и сообщил примерно следующее.

Чемпионат мира по футболу, который будет проходить в том числе и в Москве, тут, по большому счету, не при чем. ГИБДД уже давно решила для себя, что ее дело — исключительно аварии с пострадавшими. На их оформление полиция приезжать будет как и раньше. А с ДТП, в которых пострадало лишь «железо», пусть имеют дело сами автовладельцы и их страховые компании. По принципу: в ваших гражданско-правовых отношениях разбирайтесь там между собой, а нас (ГИБДД то есть) извольте более не впутывать в ваши мелкие проблемки. У вас, граждане автовладельцы, есть ОСАГО, есть «европротокол», есть судебная система — «кувыркайтесь» со всем этим как хотите.