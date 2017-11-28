Пострадавшим в ДТП перестанут платить после ЧМ-2018 по футболу

Новый регламент работы ГИБДД и общий курс ведомства на отказ от участия в оформлении ДТП без пострадавших людей приведет к социальному взрыву на дорогах страны сразу после выборов президента в 2018 году.
Алексей Батушенко

Все началось с пустячного ДТП, которое на днях устроила одна моя знакомая. Девушка собственноручно пропорола порог своей машины об бордюрный камень. Ничего из ряда вон выходящего, бывает. Страховка КАСКО есть: вызвала сотрудника ДПС, оформилась, все без проблем. Но! Заполняя бланк потокола, офицер, не особо довольный чем-то своим, обронил:

— Вот будет чемпионат по футболу (ЧМ-2018, надо полагать) — на такие вызовы приезжать вообще не будем!

— А как же страховку получать?!

— А как хотите…

Данный «инсайд» слегка ужаснул: что же будет с автовладельцами, попавшими в ДТП?! Для начала мы обратились за разъяснениями в ГИБДД. Один из старших офицеров ведомства, пожелавший остаться инкогнито, отнюдь не удивился нашему вопросу и сообщил примерно следующее.

Чемпионат мира по футболу, который будет проходить в том числе и в Москве, тут, по большому счету, не при чем. ГИБДД уже давно решила для себя, что ее дело — исключительно аварии с пострадавшими. На их оформление полиция приезжать будет как и раньше. А с ДТП, в которых пострадало лишь «железо», пусть имеют дело сами автовладельцы и их страховые компании. По принципу: в ваших гражданско-правовых отношениях разбирайтесь там между собой, а нас (ГИБДД то есть) извольте более не впутывать в ваши мелкие проблемки. У вас, граждане автовладельцы, есть ОСАГО, есть «европротокол», есть судебная система — «кувыркайтесь» со всем этим как хотите.

В случае же полиса КАСКО и аварии как, например, та, которую устроила знакомая автора этих строк, то тут уже в самом ближайшем будущем нужно будет действовать так. Звонить сначала в свою страховую компанию и сообщать о произошедшем. И только если страховщик будет артачиться и требовать ее оформления с «применением ДПС», можно будет набрать телефон дежурной части местной ГИБДД и там сам дежурный своим личным решением может направить свободного сотрудника на место происшествия. Или не направит. Своим решением. А что же делать автовладельцу, попавшему между «молотом» страховки и «наковальней» занятости ГИБДД?

— Жалуйтесь на страховщиков в Центробанк или РСА, например, — развел руками наш гибддшный «источник».

Мягко говоря, «удивившись» такому повороту событий, мы бросились пытать на эту тему представителей страховых компаний. И оказалось, что они сами «слегка» в панике от неумолимо надвигающихся перспектив. То есть пока, исключительно на данный момент, с ГИБДД у них существует некая договоренность о том, что сотрудники на ДТП все-таки выезжают и вписывают в протоколы повреждения машин, а страховые компании, скрепя сердце, принимают эти бумаги вместо канувших недавно в Лету «справок о ДТП».

Но все это — до поры до времени. Ситуация держится, фактически, «на честном слове». Пройдут президентские выборы в марте 2018 года, в преддверии которых власти традиционно стараются «не злить народ», начнутся полицейские усиления перед июньским ЧМ-2018 по футболу — и о нынешних «выездах доброй воли» гаишников на ДТП можно будет смело забыть!

При этом все опрошенные нами страховщики дружно уверили, что создавать свой собственный штат аварийных комиссаров для выезда на все аварии ни одна компания не собирается. Слишком дорого и невыгодно — даже для сегмента КАСКО. Но и платить застрахованному по КАСКО клиенту только лишь на основе его рассказа об обстоятельствах аварии страховщики точно не будут — мало ли мошенников вокруг! В результате останутся обладатели таких страховок у своих разбитых машин. То есть покупка полиса КАСКО в случае ДТП без пострадавших внезапно станет выброшенной на ветер кругленькой суммой. А между тем, при покупке авто в кредит поголовно все банки требуют страховать ее по КАСКО!

Кстати и владельцев ОСАГО можно будет «поздравить» после президентских выборов 2018 года. Прежде всего, суммы компенсаций по «европротоколу», на который усиленно кивают в ГИБДД, не покрывают ущерба от даже легких аварий, а о серьезных и речи не идет.

— Если в мою машину на пустой дороге въедет какая-нибудь горилла волосатая на «Газели» и начнет требовать, чтобы я согласилась в «европротоколе» стать виновной в аварии, я подпишу все что угодно, только бы целой остаться! Полицейского же рядом нет! — искренне переживала в беседе с нами ответственная сотрудница одной из самых росгосстрашных российских страховых компаний

В общем, после выборов Президента РФ абсолютно всех российских автовладельцев ждет полный страховой вакуум на дороге: и ГИБДД, и страховщики «умыли ручки», по факту отказываяся заниматься тем, чем исправно занимались на протяжении последних 15 лет. Автовладельцы, по большому счету, будут оставлены разбираться друг с другом самостоятельно — кто через суд, а кто через знакомых «братков»…

ОСАГО, страховые выплаты, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, авария, ДТП
28 ноября 2017
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