На сколько повысят транспортный налог в 2018 году

Тема роста транспортного налога неожиданно вновь выплыла на первые планы водительского интереса. Правда, в отличие от обычного сценария подобных информационных взрывов, его «детонатором» стало не официально сообщение, а соцсети.
Алексей Батушенко

Уже пару дней сотрудникам портала «АвтоВзгляд» от друзей и знакомых в месенджеры сыпятся сообщения и ссылки на странички в соцсетях примерно одного и того же сенсационного содержания. Все они сводятся к тому, что власти, якобы, готовят поправки в налоговое законодательство, согласно которым суммы транспортного налога уже в 2018 году вырастут прямо таки радикально. Правда, речь в анонсируемом повышении налога идет в основном о машинах мощностью 200 л. с. и выше.

Неизвестный автор этой налоговой паники даже не поленился нарисовать картинку-табличку, судя по которой налог на машину мощностью 200—300 л. с. составит 897 рублей/л. с.; 300—400 л. с. — 925 рублей за каждую «лошадку»; 400—500 л. с. — 965 рублей, а при мощности свыше 500 л. с. — по 1084 за л. с. То есть, исходя из этой информационной бомбы, за машину с достаточно распространенным мотором мощностью 200 л. с. ежегодно придется «отстегивать» государству почти 180 000 рублей налога! При том, что сейчас он составляет, например, в Москве 50 рублей за л. с., то есть 10 000 рублей в год. Интернет-пользователи прочувствовали и, разумеется, всполошились.

Редакцию же «АвтоВзгляда» в этой «новости» сразу смутило то обстоятельство, что в ней речь идет о конкретном — с точностью до рубля — размере грядущего транспортного налога.

Дело в том, что на территории всей страны разом можно изменить лишь диапазон, в рамках которого регионы будут потом, к началу следующего года, определять свои «транспортные хотелки» в отношении кошельков автовладельцев. В этой связи нас напрягло еще и то обстоятельство, что «повышение транспортного налога» якобы планируется уже в 2018 году. То есть за оставшиеся три недели декабря 2017-го правительство должно успеть подготовить и внести в Госдуму соответствующий законопроект, ее депутаты и Совет Федераций принять во всех чтениях, президент — одобрить… Для сказки такой сценарий годится, но никак не для отечественных реалий.

Немного покопавшись в материалах о последних налоговых новеллах, мы обнаружили и первоисточник налоговой «сенсации». Дело в том, что в ноябре Госдума приняла поправки в налоговое законодательство, которые повышали в 2018 году акцизы на моторное топливо и (внимание!) на приобретение новых машин. Оказалось, что в первоначальном варианте правительство предлагало установить акциз, который должен будет единовременно уплатить счастливый покупатель мощной машины, как раз на уровне: 897 рублей/л. с. — за мотор 200—300 л. с., 925 рублей/л. с. — за двигатель 300—400 л. с. и так далее. В процессе принятия этого законопроекта в Госдуме, ставки были чуть снижены. А вот теперь некий весельчак выволок их на свет божий, упаковал в обертку «повышения транспортного налога» и запустил гулять фейк по соцсетям. А народ поверил, испугался и, видимо, изрядно повеселил автора незамысловатой хохмы.

транспортный налог
7 декабря 2017
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