На сколько повысят транспортный налог в 2018 году

Уже пару дней сотрудникам портала «АвтоВзгляд» от друзей и знакомых в месенджеры сыпятся сообщения и ссылки на странички в соцсетях примерно одного и того же сенсационного содержания. Все они сводятся к тому, что власти, якобы, готовят поправки в налоговое законодательство, согласно которым суммы транспортного налога уже в 2018 году вырастут прямо таки радикально. Правда, речь в анонсируемом повышении налога идет в основном о машинах мощностью 200 л. с. и выше.

Неизвестный автор этой налоговой паники даже не поленился нарисовать картинку-табличку, судя по которой налог на машину мощностью 200—300 л. с. составит 897 рублей/л. с.; 300—400 л. с. — 925 рублей за каждую «лошадку»; 400—500 л. с. — 965 рублей, а при мощности свыше 500 л. с. — по 1084 за л. с. То есть, исходя из этой информационной бомбы, за машину с достаточно распространенным мотором мощностью 200 л. с. ежегодно придется «отстегивать» государству почти 180 000 рублей налога! При том, что сейчас он составляет, например, в Москве 50 рублей за л. с., то есть 10 000 рублей в год. Интернет-пользователи прочувствовали и, разумеется, всполошились.

Редакцию же «АвтоВзгляда» в этой «новости» сразу смутило то обстоятельство, что в ней речь идет о конкретном — с точностью до рубля — размере грядущего транспортного налога.