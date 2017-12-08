ГИБДД опять будет штрафовать за отсутствие техосмотра

А именно это, по факту, утверждают поборники системы гостехосмотра, ратуя за ее сохранение. То, что процедура прохождения ТО не влияет практически ни на что с точки зрения безопасности на дорогах, подтверждается полицейской статистикой ДТП, о подробностях которой адепты техосмотра предпочитают скромно умалчивать. Аварии по причине неисправностей происходят в подавляющем числе случаев с грузовиками и автобусами, а не с легковым транспортом. Но гос-ТО почему-то априори распространяется на весь автопарк.

Характерно, что в США, например, каждый штат вопрос техосмотра решает по-своему. Где-то ежегодный техосмотр обязателен для абсолютно всех машин, начиная с первого дня эксплуатации. В других штатах техосмотр не нужен для авто младше 5—7 лет, а для более старых он обязателен раз в 2 года. В третьих штатах техосмотра в принципе не существует. При этом статистика аварий на дорогах этих штатов абсолютно никак не зависит от степени «строгости» техосмотра. В штате с ежегодным ТО количество аварий частенько бывает выше чем в соседнем, где о техосмотре и не слыхивали.

Этот факт — наглядное подтверждение того, что отсутствие или наличие техосмотра не влияет на реальную безопасность на дороге, как утверждают лоббисты этой системы. От него зависит лишь благосостояние тех фирм и компаний, которые занимаются проведением ТО.