ГИБДД опять будет штрафовать за отсутствие техосмотра

Власти никак не могут успокоиться и продолжают попытки «усовершенствовать» систему гостехосмотра, которая в принципе на безопасность движения не влияет. На этот раз Минэкономики решило увеличить кары за нарушения в сфере ТО.
Алексей Батушенко

Бессмысленная и беспощадная борьба российских чиновников «за техосмотр» выходит на новый уровень. Теперь — карательный. На этот раз возбудилось Минэкономики и запустило процедуру оценки фактического воздействия закона «О техосмотре транспортных средств» на сайте regulation.gov.ru. Этот закон, действующий с 2012 года, по мнению представителей министерства, нужно срочно менять. Видите-ли, чиновники вдруг открыли для себя, что по всей стране миллионы водителей ежегодно приобретают диагностические карты ТО без прохождения свой процедуры осмотра. И, якобы, из-за этого увеличивается количество ДТП по причине плохого состояния авто. Большинству российских автовладельцев давным давно известно, что «техосмотр» во все времена не имел ничего общего с безопасностью дорожного движения.

В данный момент он, фактически, представляет собой просто еще один оброк, который граждане автомобилисты вынуждены ежегодно платить даже не государству, а вообще неизвестно кому — каким-то левым фирмочкам, именующим себя «операторами техосмотра». Только абсолютно далекий от мира машин человек может поверить в сказку, что если раз в года проверил работу тормозов и работоспособность фар, получив за это диагностическую карту, то в течение последующих 365 дней в машине не придется менять тормозные колодки или перегоревшую лампочку стоп-сигнала.

А именно это, по факту, утверждают поборники системы гостехосмотра, ратуя за ее сохранение. То, что процедура прохождения ТО не влияет практически ни на что с точки зрения безопасности на дорогах, подтверждается полицейской статистикой ДТП, о подробностях которой адепты техосмотра предпочитают скромно умалчивать. Аварии по причине неисправностей происходят в подавляющем числе случаев с грузовиками и автобусами, а не с легковым транспортом. Но гос-ТО почему-то априори распространяется на весь автопарк.

Характерно, что в США, например, каждый штат вопрос техосмотра решает по-своему. Где-то ежегодный техосмотр обязателен для абсолютно всех машин, начиная с первого дня эксплуатации. В других штатах техосмотр не нужен для авто младше 5—7 лет, а для более старых он обязателен раз в 2 года. В третьих штатах техосмотра в принципе не существует. При этом статистика аварий на дорогах этих штатов абсолютно никак не зависит от степени «строгости» техосмотра. В штате с ежегодным ТО количество аварий частенько бывает выше чем в соседнем, где о техосмотре и не слыхивали.

Этот факт — наглядное подтверждение того, что отсутствие или наличие техосмотра не влияет на реальную безопасность на дороге, как утверждают лоббисты этой системы. От него зависит лишь благосостояние тех фирм и компаний, которые занимаются проведением ТО.

Видимо, они только недавно нашли какие-то «подходы» к Мнэкономразвития и ведомство решило, что надо ввести для водителей штрафы за управление машиной с не пройденным техосмотром. По неофициальным данным, 800 рублей, как за еду без ОСАГО. А сама процедура прохождения ТО, согласно планам ведомства, в обязательном порядке нужно фиксировать на видео и фото. Контроль за всей этой системой предлагается отдать из ведения Российского союза страховщиков (РСА) в Ространснадзор. РСА же будет только поддерживать базу данных АИС ТО. И настанет, по задумке товарищей из Минэка полный порядок в ТО. Скорее всего — да, порядок настанет. Но по факту малоотличимый от нынешнего положения вещей.

Ведь был же порядок с техосмотром, когда им заведовала ГИБДД. И на видео процедуру тогда, кстати, фиксировали. Но тот полицейский порядок, если кто не помнит, совершенно не мешал автовладельцам в массовом покупать пластиковые «талоны ТО» через знакомых прямо в ГИБДД — точно также как и сейчас, без прохождения процедуры ТО. Что-то подсказывает, что реформа этой системы, затеянная Минэкономразвития приведет лишь к очередному перераспределению денежных потоков от «покупки техосмотра» — в пользу сотрудников Ространснадзора, по всей видимости.

автоправо, ТО, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, техническое обслуживание, ГИБДД
8 декабря 2017
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