ГИБДД опять будет штрафовать за отсутствие техосмотра

Бессмысленная и беспощадная борьба российских чиновников «за техосмотр» выходит на новый уровень. Теперь — карательный. На этот раз возбудилось Минэкономики и запустило процедуру оценки фактического воздействия закона «О техосмотре транспортных средств» на сайте regulation.gov.ru. Этот закон, действующий с 2012 года, по мнению представителей министерства, нужно срочно менять. Видите-ли, чиновники вдруг открыли для себя, что по всей стране миллионы водителей ежегодно приобретают диагностические карты ТО без прохождения свой процедуры осмотра. И, якобы, из-за этого увеличивается количество ДТП по причине плохого состояния авто. Большинству российских автовладельцев давным давно известно, что «техосмотр» во все времена не имел ничего общего с безопасностью дорожного движения.
В данный момент он, фактически, представляет собой просто еще один оброк, который граждане автомобилисты вынуждены ежегодно платить даже не государству, а вообще неизвестно кому — каким-то левым фирмочкам, именующим себя «операторами техосмотра». Только абсолютно далекий от мира машин человек может поверить в сказку, что если раз в года проверил работу тормозов и работоспособность фар, получив за это диагностическую карту, то в течение последующих 365 дней в машине не придется менять тормозные колодки или перегоревшую лампочку стоп-сигнала.