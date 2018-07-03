Что такое автомобильные 3D коврики и стоит ли их покупать

Фото: www.autoaccessoriesgarage.com
Вокруг автомобильных 3D ковриков ходит много споров. Одни автовладельцы убеждены, что подобные изделия по ряду качеств превосходят обычные, другие же не видят никакой разницы. Так имеют ли «трехмерные» коврики в самом деле какие-либо преимущества, или же это очередной способ развести доверчивых потребителей на деньги, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Каждый автомобилист знает, что коврики — это крайне необходимый аксессуар для машины, призванный защищать салон от грязи, влаги и, как следствие, коррозии. На сегодняшний день рынок изобилует самой разной продукцией — резиновой, тканевой и даже кожаной — на любой вкус и кошелек. А относительно недавно на прилавках появились и так называемые 3D коврики — изделия нового поколения, настоящий прорыв, как уверяют производители.

Автоковрики типа 3D состоят из пяти слоев, а не из трех, как можно было бы подумать. Первый обладает противоскользящими свойствами — он надежно крепится к полу, обеспечивая плотное прилегание. Второй отвечает за тепло- и звукоизоляцию, третий — предотвращает попадание влаги и химических реагентов в салон. Четвертый поддерживает форму изделия, рассчитанного на длительную эксплуатацию. Ну, а пятый представляет собой ковролин.

Благодаря столь непростой конфигурации, производителям удалось создать уникальный продукт, сочетающий в себе преимущества резиновых, текстильных и всех остальных ковриков. На первый взгляд, такое изделие — мечта любого автовладельца. Но, как известно, ничего совершенного в нашем мире нет. И даже 3D коврики обладают множеством недостатков, о которых продавцы, разумеется, умалчивают.

Как и тканевый коврик, «тридешный» обладает лимитом впитываемой влаги. Как только внутренние слои «напиваются» вдоволь, вода начинает скапливаться на поверхности, то есть на ковролине. При регулярном «замачивании» изделие теряет свою форму, что бы не говорили производители. А после каждого мытья ему требуется время для полного просыхания — в противном случае могут появиться малоприятные запахи.

По части ухода «трехмерные» автомобильные половички крайне прихотливы, в отличие, скажем, от резиновых. Их ни в коем случае нельзя мыть аппаратом высокого давления (в простонародье — «керхером») и «выбивать» об косяки или углы. Эти манипуляции далеко не лучшим образом скажутся на форме и «жизни» изделия. От греха подальше лучше применять специальные средства для чистки, которые тоже стоят денег.

Еще один минус ковриков типа 3D, как можно догадаться, их прайс. За изделия приемлемого качества продавцы просят от 2000 до 15 000 рублей. На цену, помимо бренда, влияет марка и модель транспортного средства, которому подбирают аксессуар. Чем дороже и «премиальнее» машина, тем больше придется отдать.

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3 июля 2018
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