Что такое автомобильные 3D коврики и стоит ли их покупать

Каждый автомобилист знает, что коврики — это крайне необходимый аксессуар для машины, призванный защищать салон от грязи, влаги и, как следствие, коррозии. На сегодняшний день рынок изобилует самой разной продукцией — резиновой, тканевой и даже кожаной — на любой вкус и кошелек. А относительно недавно на прилавках появились и так называемые 3D коврики — изделия нового поколения, настоящий прорыв, как уверяют производители.

Автоковрики типа 3D состоят из пяти слоев, а не из трех, как можно было бы подумать. Первый обладает противоскользящими свойствами — он надежно крепится к полу, обеспечивая плотное прилегание. Второй отвечает за тепло- и звукоизоляцию, третий — предотвращает попадание влаги и химических реагентов в салон. Четвертый поддерживает форму изделия, рассчитанного на длительную эксплуатацию. Ну, а пятый представляет собой ковролин.

Благодаря столь непростой конфигурации, производителям удалось создать уникальный продукт, сочетающий в себе преимущества резиновых, текстильных и всех остальных ковриков. На первый взгляд, такое изделие — мечта любого автовладельца. Но, как известно, ничего совершенного в нашем мире нет. И даже 3D коврики обладают множеством недостатков, о которых продавцы, разумеется, умалчивают.