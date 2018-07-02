Самые дешевые китайские кроссоверы и внедорожники с пробегом

Great Wall Safe (110 000 ₽)

Рамный Great Wall Safe, который представляет собой лицензионную копию Toyota 4Runner 1989 модельного года, выпускался с 2001 по 2009-й. Автомобиль оснащался 105-сильным бензиновым мотором и пятиступенчатой «механикой». На сегодня это один из самых доступных китайских внедорожников на вторичном рынке.

Например, в Калужской области продается полноприводный Great Wall Safe 2007 года выпуска всего за 110 000 рублей. Если верить объявлению, то его пробег составляет жалкие 120 000 км. К машине прилагается дубликат ПТС. Владелец уверяет, что два года назад заменил мотор вместе с раздаткой, поэтому масло движок потребляет в норме. В машине «стоят усиленные хабы». Автомобиль на ходу, но «в целом к авто нужно приложить руки». «Продаю неохотно, ждем прибавление в семье 6-го ребенка, поэтому рассматриваю покупку минивэна», — признается хозяин.