Самые дешевые китайские кроссоверы и внедорожники с пробегом

Чтобы рассчитывать на подержанный китайский кроссовер или внедорожник (рассматриваем экземпляры, которые на ходу), на сегодняшний день придется запастись минимальной суммой в 110 000 рублей. За эти деньги можно купить настоящий рамный полноприводный внедорожник. Правда, это будет старичок, которому, как минимум, 10 лет. Если же вы наскребете 290 000, то можно прицелиться даже на «пятилетний» кроссовер.
Great Wall Safe (110 000 ₽)
Рамный Great Wall Safe, который представляет собой лицензионную копию Toyota 4Runner 1989 модельного года, выпускался с 2001 по 2009-й. Автомобиль оснащался 105-сильным бензиновым мотором и пятиступенчатой «механикой». На сегодня это один из самых доступных китайских внедорожников на вторичном рынке.
Например, в Калужской области продается полноприводный Great Wall Safe 2007 года выпуска всего за 110 000 рублей. Если верить объявлению, то его пробег составляет жалкие 120 000 км. К машине прилагается дубликат ПТС. Владелец уверяет, что два года назад заменил мотор вместе с раздаткой, поэтому масло движок потребляет в норме. В машине «стоят усиленные хабы». Автомобиль на ходу, но «в целом к авто нужно приложить руки». «Продаю неохотно, ждем прибавление в семье 6-го ребенка, поэтому рассматриваю покупку минивэна», — признается хозяин.
Chery Tiggo Т11 (150 000 ₽)
Вторичный рынок изобилует предложениями этого китайского кроссовера с бензиновым мотором объемом 2,4 л мощностью 129 л. с. и пятиступенчатой механикой. Автомобиль выпускался с 2005 по 2013 год, и продолжительное время его собирали в России — на калининградском «Автоторе», а затем на ТагАЗе.
Один из самых доступных вариантов на сегодня — экземпляр 2007 года выпуска с передним приводом и пробегом в 250 000 км. Цена вопроса — 150 000 рублей. К авто прилагается оригинал ПТС, владельцами которого числились всего два человека. Из объявления следует, что в январе 2018 года старый мотор заменили на бэушный с рабочим стажем 40 000 км. Кроме того, в машине обновлялись сцепление, а также все расходники. Все документы из автосервиса по замене агрегатов и деталей имеются. Владелец признается, что «кузов цветет», в пороги в некоторых местах прогнили.
Dadi Shuttle (250 000 ₽)
Рамный внедорожник, подозрительно напоминающий Toyota Land Cruiser Prado третьего поколения, выпускается в Китае с 2005 года, а в 2007-м добрался до нашего рынка. Автомобиль оснащается 2,8-литровым турбодизелем с двумя вариантами мощности, а также парой бензиновых моторов — 2.2 (105 л. с.) или 2.4 л (125 л. с.).
В Подмосковье продается 125-сильный полноприводный Dadi Shuttle 2007 года выпуска за 250 000 рублей. Прилагается дубликат ПТС. Владелец утверждает, что рабочий стаж «китайца» составляет всего 50 000 км — «авто в нормальном состоянии, вся ходовка перебрана, рама в идеальном состоянии, но по кузову есть мелкие недочеты». В салоне установлен раздельный климат-контроль и проложена шумоизоляция. К тому же машина оборудована ксеноновыми фарами.
JAC S1 Rein (260 000 ₽)
Внедорожник JAC S1, известный также как Rein, дебютировал в 2007 году, а с 2011-го его стали собирать в Таганроге, где он получил название TaGaZ C-190. S1 комплектовался различными вариантами бензинового силового агрегата, но основным является 2,4-литровый мотор от Mitsubishi, который работает в паре с пятиступенчатой «механикой».
В Серпуховском районе Подмосковья выставлен на продажу за 260 000 рублей полноприводный 136-сильный JAC S1 2008 года выпуска с оригиналом ПТС и пробегом 165 000 км. Владелец, готовый на торг, уверяет, что «авто отлично подойдет хорошим людям для охоты и рыбалки».
Lifan X60 (289 000 ₽)
Компактный переднеприводный кроссовер Lifan X60 выпускался с 2011 года с бензиновым двигателем объемом 1,8 л мощностью 128 л. с. с пятиступенчатой коробкой передач. Автомобиль является копией японского Toyota RAV4 второго поколения. В настоящее время в России официально продается рестайлинговый X60, ценник которого стартует от 709 000 «деревянных».
А в одном из столичных автосалонов за 289 000 рублей продается его предшественник — пятилетний Lifan X60 с пробегом 102 000 км. На машину имеется оригинал ПТС, где зафиксирован только один владелец. В объявлении указано, что автомобиль принят в зачет нового по системе trade-In в отличном состоянии и прошел тщательную юридическою проверку. Дополнительно установлена электронная сигнализация и защита картера. Для покупателя автосалон предлагает выгодную кредитную программу.