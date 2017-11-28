Почему ребенка опасно возить в машине одетым

Все знают, что автомобильные детские кресла делятся на группы в зависимости от возраста и веса ребенка, на которого они рассчитаны. Автокресла группы «0» предназначены для перевозки «мелочи» в возрасте от 0 до 9—12 месяцев и весом не более 10 килограммов. Их вообще правильней было бы называть не креслами, а люльками. Поскольку ребенок фиксируется в них ремнями в лежачем положении, а не в сидячем. К группе «1» относятся автокресла для детей в возрасте 1—4 года и весом 9—18 килограммов. Это уже полноценные устройства для сиденья.

Ребенок фиксируется в нем ремнем с пятью точками крепления в нормальном «взрослом» положении. Группа «2» — удерживающие устройства для детей от 3,5—7 лет и весом 15—25 килограммов. Группа «3» это, на самом деле, уже не кресла. Это так называемые «бустеры» — фактически подкладка под «пятую точку» ребенка возрастом 6—12 лет и весом 22—36 килограммов, которая позволяет ему пристегиваться штатным ремнем безопасности машины. Чаще всего «бустер» не покупают отдельно, а получают путем демонтажа спинки с кресла из группы «2», которое ребенок перерос.

Кроме того, кресло должно соответствовать европейскому стандарту безопасности ECE 129 (i-Size) или американскому FMVSS 213. Любой ребенок (в той или иной мере) — мощный источник мусора и грязи. Поэтому имеет смысл выбирать автокресло, чехлы которого легко снимаются и просто стираются.