Почему ребенка опасно возить в машине одетым

Выбор родителями детского автокресла обычно сводится к поиску сиденья от более-менее качественного (или более разрекламированного) бренда, которое укладывается в подъемный для семьи бюджет. На самом деле, при выборе нужно думать о совсем иных характеристиках этого товара.
Максим Строкер

Все знают, что автомобильные детские кресла делятся на группы в зависимости от возраста и веса ребенка, на которого они рассчитаны. Автокресла группы «0» предназначены для перевозки «мелочи» в возрасте от 0 до 9—12 месяцев и весом не более 10 килограммов. Их вообще правильней было бы называть не креслами, а люльками. Поскольку ребенок фиксируется в них ремнями в лежачем положении, а не в сидячем. К группе «1» относятся автокресла для детей в возрасте 1—4 года и весом 9—18 килограммов. Это уже полноценные устройства для сиденья.

Ребенок фиксируется в нем ремнем с пятью точками крепления в нормальном «взрослом» положении. Группа «2» — удерживающие устройства для детей от 3,5—7 лет и весом 15—25 килограммов. Группа «3» это, на самом деле, уже не кресла. Это так называемые «бустеры» — фактически подкладка под «пятую точку» ребенка возрастом 6—12 лет и весом 22—36 килограммов, которая позволяет ему пристегиваться штатным ремнем безопасности машины. Чаще всего «бустер» не покупают отдельно, а получают путем демонтажа спинки с кресла из группы «2», которое ребенок перерос.

Кроме того, кресло должно соответствовать европейскому стандарту безопасности ECE 129 (i-Size) или американскому FMVSS 213. Любой ребенок (в той или иной мере) — мощный источник мусора и грязи. Поэтому имеет смысл выбирать автокресло, чехлы которого легко снимаются и просто стираются.

Автокресло с натуральными материалами в отделке или с кожей-замшей очень быстро покроется невыводимыми пятнами. Понятно, что ребенку придется ездить в том кресле, которое купят родители, поскольку деваться ему все равно некуда. Но чтобы он потом несколько лет не испытывал дискомфорта от езды в авто, имеет смысл перед приобретением девайса устроить примерку — посадить чадо в автокресло и посмотреть, как ему там сидится.

Причем, примерку эту стоит производить, предварительно одев ребенка в зимнюю куртку и штаны. Дело в том, что многие производители кресел рассчитывают параметры своей продукции без учета того, что зимой в России детей приходится одевать в объемную теплую одежду. Из-за этого в некоторых моделях кресел дети зимой сидят в стиснутом состоянии, что, как минимум, неудобно. В худшем же случае, рассчитанный на летний гардероб профиль сиденья выталкивает одетого в пуховик ребенка, не позволяя его телу занять положение, оптимальное с точки зрения защиты от возможных при ДТП ударов.

автокресло
28 ноября 2017
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