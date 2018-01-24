Volkswagen Multivan: прощай, сказка!

Фото: АвтоВзгляд
А знаете ли вы, почему нельзя пересекать за рулем белорусско-польскую границу в Бресте? Портал «АвтоВзгляд» и я — президент «Клуба путешествий» — Михаил Кожухов, приближающийся на Volkswagen Multivan к границам России, ответим на этот и другие острые вопросы, связанные с автопутешествием по Европе.
Михаил Кожухов

Итак, друзья, мой план — увидеть пол-Европы на автомобиле Volkswagen Multivan — почти выполнен. Вот только найти правильную дорогу из Кракова до Бреста оказалось непросто. Навигаторы вели меня от Кракова часов пять по каким-то захолустьям, а потом предлагали покружить по Польше еще пару часов, когда до пропускного пункта оставалось всего ничего. Может, это какая-то пограничная хитрость? Не знаю…

Сдвижные двери Volkswagen Multivan — штука крайне удобная, особенно если они оснащены электроприводом, управлять можно хоть с брелка, хоть с клавиш на передней панели.

Ко всему прочему, оказалось, что даже на таком большом и комфортабельном авто, как Volkswagen Multivan, пересекать польско-белорусскую границу лучше не в Бресте. Я прибыл сюда ночью, и все равно промучился 3 часа. Говорят, южнее и севернее Бреста есть другие ворота, поменьше, куда не пускают авточелноков, и проезжать там — быстрее…

Фото: АвтоВзгляд

Я даже пожалел, что упустил свой шанс: салон «Мультивэна» устроен так, что задний диван легко убирается, и «бус» превращается в грузовик. Можно было затариться в Европах по максимуму — хоть мебель перевози. В следующий раз так и сделаю!

Бардачки и отсеки для хранения различной мелочевки заботливо расположены по всему салону Volkswagen Multivan. И даже под диваном находятся удобные для поклажи ящички. А отделка под американский пятнистый орех больше напоминает фешенебельную яхту, нежели коммерческий автобус.

В Белоруссии же все было чисто, уютно и вкусно. Только жалко стало детей, которые стояли в почетном карауле на холодном ветру с голыми шеями у вечного огня в Брестской крепости. Я понимаю, конечно: патриотическое воспитание и все такое, но держать детей на морозе — по-моему, совсем не дело.

А вот про дорогу Брест — Москва худого не скажу — европейского уровня трасса. Особенно, если мчишь по ней на такой, как у меня, машине, специально сделанной для путешествий.

Рассчитывай только на свои силы. Хочешь — жми одним перегоном хоть до самой Москвы, а хочешь — ночуй, где душа пожелает, когда система контроля усталости водителя Multivan’а выдаст на дисплее заботливое предупреждение. Спасибо тебе, Volkswagen Multivan: мне с тобой было хорошо!

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28 января 2018
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