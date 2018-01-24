Volkswagen Multivan: прощай, сказка!

Я даже пожалел, что упустил свой шанс: салон «Мультивэна» устроен так, что задний диван легко убирается, и «бус» превращается в грузовик. Можно было затариться в Европах по максимуму — хоть мебель перевози. В следующий раз так и сделаю!

Бардачки и отсеки для хранения различной мелочевки заботливо расположены по всему салону Volkswagen Multivan. И даже под диваном находятся удобные для поклажи ящички. А отделка под американский пятнистый орех больше напоминает фешенебельную яхту, нежели коммерческий автобус.

В Белоруссии же все было чисто, уютно и вкусно. Только жалко стало детей, которые стояли в почетном карауле на холодном ветру с голыми шеями у вечного огня в Брестской крепости. Я понимаю, конечно: патриотическое воспитание и все такое, но держать детей на морозе — по-моему, совсем не дело.

А вот про дорогу Брест — Москва худого не скажу — европейского уровня трасса. Особенно, если мчишь по ней на такой, как у меня, машине, специально сделанной для путешествий.

Рассчитывай только на свои силы. Хочешь — жми одним перегоном хоть до самой Москвы, а хочешь — ночуй, где душа пожелает, когда система контроля усталости водителя Multivan’а выдаст на дисплее заботливое предупреждение. Спасибо тебе, Volkswagen Multivan: мне с тобой было хорошо!