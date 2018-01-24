Volkswagen Multivan: прощай, сказка!

Итак, друзья, мой план — увидеть пол-Европы на автомобиле Volkswagen Multivan — почти выполнен. Вот только найти правильную дорогу из Кракова до Бреста оказалось непросто. Навигаторы вели меня от Кракова часов пять по каким-то захолустьям, а потом предлагали покружить по Польше еще пару часов, когда до пропускного пункта оставалось всего ничего. Может, это какая-то пограничная хитрость? Не знаю…
Сдвижные двери Volkswagen Multivan — штука крайне удобная, особенно если они оснащены электроприводом, управлять можно хоть с брелка, хоть с клавиш на передней панели.
Ко всему прочему, оказалось, что даже на таком большом и комфортабельном авто, как Volkswagen Multivan, пересекать польско-белорусскую границу лучше не в Бресте. Я прибыл сюда ночью, и все равно промучился 3 часа. Говорят, южнее и севернее Бреста есть другие ворота, поменьше, куда не пускают авточелноков, и проезжать там — быстрее…