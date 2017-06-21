Как быстро охладить салон в жару

transtur.com.ua
Даже самым холодным летом солнце время от времени выходит из-за туч и раскаляет припаркованные машины до доменных температур. Что делать, если ехать нужно, а в салоне вашего авто уже практически плавится пластик и дымится тряпочная обивка кресел?
Максим Строкер

Особо умные, обеспеченные или предусмотрительные автовладельцы летом либо оставляют свой транспорт в тени или на крытых парковках, либо устанавливают под лобовым стеклом противосолнечные отражающие экраны, чтобы салон авто не нагревался под лучами солнца. Однако подавляющему большинству водителей не доступна благодать подземных парковок, а возить в багажнике громоздкую блестящую «раскладушку» исключительно из-за пары недель нормальной летней погоды в году — выбор «на любителя». Вот и приходится иногда оставлять машину на солнцепеке, а потом опасаться ожогов рук и «пятой точки» при посадке в ее раскаленный салон.

Прежде всего, нужно избавиться от раскаленного воздуха внутри машины. Для этого нужно на пару минут открыть все двери: как бы ни было тепло на улице, «топка» внутри машины, скорее всего, еще жарче и получив свободу он немедленно уйдет ввысь. Далее придется разбираться с нагретыми деталями интерьера: на горячее сиденье не сядешь, горячий руль особо не покрутишь, а разогретый пластик «подоконника» под лобовым стеклом и передней панели пышет жаром, вновь нагревая воздух в салоне.

По идее, для охлаждения всего и вся в салоне машины придуман кондиционер. Но беда в том, что, во-первых, он начинает «холодить» далеко не сразу после включения, а во-вторых справиться с перегревом он все равно сможет не сразу. Разве что для обладателей машин (преимущественно премиальных марок), оснащенных сиденьями со встроенной вентиляцией в этом смысле полегче.

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Завел машину, включил кондиционер на «максимум охлаждения», активировал вентиляцию сидений, закрыл все двери — через минуту-другую можно ехать. Главное при этом — проследить за тем, чтобы не было обдува холодного воздуха на лобовое стекло. Может треснуть от перепада температур. Если же у тебя машина попроще, порой требуются дополнительные меры для экстренного охлаждения деталей интерьера. Самый доступный вариант подразумевает применение какого-нибудь флакона-«пшикалки» с обычной водой и тряпок. Вместо последних, кстати, очень эффективно использовать «полотенца» из нетканого материала, которые в рулонах продаются в автомагазинах.

Нужно попшикать на горячий пластик, который на солнце он мо-жет раскалиться до 70—80 С°. Испаряющаяся вода гарантированно быстро снизит температуру горячей поверхности. А в тех местах, куда лить воду не рекомендуется — на «мультимедийку» или (если имеются) кнопки на рулевом колесе, — можно пройтись влажной тряпкой. Результат будет примерно таким же как и от обрызгивания. Пока только что включенный кондиционер не «раскочегарился» и на начал охлаждать в полную силу, можно помочь ему. Или машина совсем уж бюджетная и не оборудована климатической установкой. В этих случаях можно прикрыть мокрыми тряпочками дефлекторы системы вентиляции. Принудительно испаряющаяся воздушным потоком вода сильно понижает его температуру. Иной раз даже лучше, чем кондиционер старенькой машины.

парковка
21 июня 2017
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