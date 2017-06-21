Как быстро охладить салон в жару

Особо умные, обеспеченные или предусмотрительные автовладельцы летом либо оставляют свой транспорт в тени или на крытых парковках, либо устанавливают под лобовым стеклом противосолнечные отражающие экраны, чтобы салон авто не нагревался под лучами солнца. Однако подавляющему большинству водителей не доступна благодать подземных парковок, а возить в багажнике громоздкую блестящую «раскладушку» исключительно из-за пары недель нормальной летней погоды в году — выбор «на любителя». Вот и приходится иногда оставлять машину на солнцепеке, а потом опасаться ожогов рук и «пятой точки» при посадке в ее раскаленный салон.

Прежде всего, нужно избавиться от раскаленного воздуха внутри машины. Для этого нужно на пару минут открыть все двери: как бы ни было тепло на улице, «топка» внутри машины, скорее всего, еще жарче и получив свободу он немедленно уйдет ввысь. Далее придется разбираться с нагретыми деталями интерьера: на горячее сиденье не сядешь, горячий руль особо не покрутишь, а разогретый пластик «подоконника» под лобовым стеклом и передней панели пышет жаром, вновь нагревая воздух в салоне.

По идее, для охлаждения всего и вся в салоне машины придуман кондиционер. Но беда в том, что, во-первых, он начинает «холодить» далеко не сразу после включения, а во-вторых справиться с перегревом он все равно сможет не сразу. Разве что для обладателей машин (преимущественно премиальных марок), оснащенных сиденьями со встроенной вентиляцией в этом смысле полегче.