Почему нельзя смешивать разные моторные масла

Как известно, на сегодняшний день в двигателях автомобилей используются моторные масла четырех типов: минеральное, полусинтетическое, гидрокрекинговое и синтетическое. Каждое из них состоит из химической первоосновы, куда добавляется соответствующий пакет присадок, которые существенно различаются по составу. Именно они во многом и определяют физические свойства смазки. Как правило, у каждого производителя имеется несколько видов масел с разнообразными пакетами добавок, соответствующих тому или иному типу смазочной жидкости.

Смешивать разные типы масел в моторе не следует прежде всего из-за возможности химической реакции между присадками, что грозит определенными проблемами для силовой установки. Это может быть осадок, вспенивание, перегрев и т. д. К тому же следует учитывать, что «коктейль» жидкостей различной вязкости изменит ее коэффициент и устойчивость к высокой температуре. Все завит от количества доливаемого масла.