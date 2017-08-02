Почему нельзя смешивать разные моторные масла

Фото: www.ebay.com
Если в двигателе уровень смазочной жидкости опустился до минимума, а вам еще ехать и ехать, то лучше долить любое автомасло, пусть даже другого типа и другого производителя. Впрочем, несмотря на отсутствие официальных запретов и теоретическую допустимость такого смешения, делать коктейль из смазки в своем моторе весьма нежелательно…
Денис Халфин

Как известно, на сегодняшний день в двигателях автомобилей используются моторные масла четырех типов: минеральное, полусинтетическое, гидрокрекинговое и синтетическое. Каждое из них состоит из химической первоосновы, куда добавляется соответствующий пакет присадок, которые существенно различаются по составу. Именно они во многом и определяют физические свойства смазки. Как правило, у каждого производителя имеется несколько видов масел с разнообразными пакетами добавок, соответствующих тому или иному типу смазочной жидкости.

Смешивать разные типы масел в моторе не следует прежде всего из-за возможности химической реакции между присадками, что грозит определенными проблемами для силовой установки. Это может быть осадок, вспенивание, перегрев и т. д. К тому же следует учитывать, что «коктейль» жидкостей различной вязкости изменит ее коэффициент и устойчивость к высокой температуре. Все завит от количества доливаемого масла.

Фото: www.citroen.com.sg

На Западе многие известные бренды производят масла по стандартам API (США) или ACEA (Европа), что гарантирует полную безопасность смешивания одной марки с любой другой. Главное, чтобы они соответствовали одному и тому же стандарту. Однако подобная стандартизация не предусматривает длительную эксплуатацию смешанного масла, а позволяет добавлять лишь сравнительно небольшие количества при падении его уровня в двигателе.

Так что экспериментировать с сочетанием различных видов смазки в двигателе следует лишь в случае крайней необходимости, и желательно при этом использовать продукт одного производителя. А лучше всего иметь в багажнике запасную канистру с «родным» маслом, дабы застраховать свой автомобиль от ненужных проблем.

двигатель
2 августа 2017
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