Почему опасно ездить на автомобиле со старыми лысыми шинами

newtambov.ru
Существует достаточно обширная категория автовладельцев, которые предпочитают эксплуатировать автомобильную резину практически до тех пор, пока, буквально, из нее «корд не полезет». Это очень опасно не только для самого «экономиста», но и для всех, с кем рядом от ездит.
Максим Строкер

«Лысой» покрышку традиционно называют тогда, когда ее протектор изнашивается до минимального уровня или колесо вовсе превращается в аналог гоночного «слика» — если от рисунка не остается даже следа. Поскольку именно от конфигурации рисунка протектора во многом зависит сцепление машины с дорогой, «лысая» резина будет хуже держать машину как в поворотах, так и на прямой. Отсылы к использованию в гонках той же Формулы 1 «сликов» в качестве оправданности применения резины со стершимся рисунком в теплую и сухую погоду не вполне корректны. Хотя бы потому, что гоночные покрышки делают из специальных сортов резины. К тому же подвеска болида «слегка» получше держится за дорогу, и аэродинамика кузова гоночной машины такова, что набегающий поток воздуха гораздо в большей мере прижимает ее к асфальту, нежели аналогичные силы воздействуют на обычную машину.

А в непогоду, например в дождь, изношенная резина становится уже совсем опасной. Ведь именно благодаря протектору отводится вода из-под колеса. Прослойка же воды или грязи между резиной покрышки и асфальтом приводит к полной потере сцепления колеса с дорогой. На практике это может обернуться не только набившим оскомину аквапланированием. Из-за «лысой» резины машина может, например, даже в безобидном плавном повороте повороте поехать прямо в кювет, не реагируя на манипуляции рулем. Она также сильно увеличивает тормозной путь, что грозит аварией практически на пустом месте.

miasskiy.ru

Кроме того, «облысение» резины тянет за собой такое неизбежное следствие как снижение прочности колеса. Для изношенной покрышки может стать фатальным даже наезд на небольшой бугорок асфальта или по-настоящему резкий маневр. От этого она может внезапно лопнуть на ходу. В любом случае, стершийся протектор шины резко увеличивает вероятность ДТП. Если прикинуть лишь финансовый урон от возможной аварии, то замена всего комплекта «лысых» колес на новенькие превращается в невероятно выгодное вложение денег.

В заключение нельзя не упомянуть об «опасности» штрафных санкций за езду на чрезмерно изношенных покрышках. Согласно Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации, действующим на территории Таможенного союза, для легковых машин и микроавтобусов минимальная глубина протектора колеса установлена на уровне 1,6 мм. Для грузовых авто — 1 мм, для крупногабаритных автобусов — 2 мм, а для мотоциклетного транспорта — 0,8 мм. Ее, в принципе, может проконтролировать любой патрульный ДПС, прошедший обучение на инспектора транспортного технадзора.

Если он обнаружит превышение степени износа покрышек, то водитель может получить в руки протокол по части 1 статьи 12.5 КоАП — за «управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Кара в этой статье Кодекса прописана просто «страшная» — предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

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17 августа 2017
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