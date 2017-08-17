Почему опасно ездить на автомобиле со старыми лысыми шинами

«Лысой» покрышку традиционно называют тогда, когда ее протектор изнашивается до минимального уровня или колесо вовсе превращается в аналог гоночного «слика» — если от рисунка не остается даже следа. Поскольку именно от конфигурации рисунка протектора во многом зависит сцепление машины с дорогой, «лысая» резина будет хуже держать машину как в поворотах, так и на прямой. Отсылы к использованию в гонках той же Формулы 1 «сликов» в качестве оправданности применения резины со стершимся рисунком в теплую и сухую погоду не вполне корректны. Хотя бы потому, что гоночные покрышки делают из специальных сортов резины. К тому же подвеска болида «слегка» получше держится за дорогу, и аэродинамика кузова гоночной машины такова, что набегающий поток воздуха гораздо в большей мере прижимает ее к асфальту, нежели аналогичные силы воздействуют на обычную машину.

А в непогоду, например в дождь, изношенная резина становится уже совсем опасной. Ведь именно благодаря протектору отводится вода из-под колеса. Прослойка же воды или грязи между резиной покрышки и асфальтом приводит к полной потере сцепления колеса с дорогой. На практике это может обернуться не только набившим оскомину аквапланированием. Из-за «лысой» резины машина может, например, даже в безобидном плавном повороте повороте поехать прямо в кювет, не реагируя на манипуляции рулем. Она также сильно увеличивает тормозной путь, что грозит аварией практически на пустом месте.