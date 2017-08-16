Как защитить кузов автомобиля от царапин

Наиболее простой и напрашивающийся способ защиты лакокрасочного покрытия (ЛКП) кузова машины от царапин — полировка. Так называемая «защитная» полировка кузова подразумевает использование пасты, не содержащей абразивных частиц. Мастики такого типа обычно имеют силиконовую основу. При нанесении на кузов они заполняют все микротрещины и неровности поверхности ЛКП образуя своеобразную пленку, предохраняющую поверхность кузова от ударов микрочастиц пыли. Минус такой защиты в том, что она не может защитить его от воздействия более крупных абразивных частиц, содержащихся в дорожной пыли. Кроме того, со временем полировка теряет свои свойства и потому повторять эту операцию приходится примерно раз в пару месяцев.
Более надежную защиту кузову обещает другой вид покрытия. В просторечии его называют иногда полировка «жидким стеклом». С химической точки зрения, «жидкое стекло» состоит из соединений натрия и кремния, которые после затвердевания на открытом воздухе образуют стеклоподобную композицию. Для покрытия кузова «жидким стеклом» можно обратиться к услугам СТО соответствующего профиля, а можно и самому произвести обработку. В последнем случае главное — как можно тщательней вымыть машину перед нанесением «стекла». Сам процесс покрытия не сложен — смоченной в «жидком стекле» губкой ровным слоем распределяем его по всей внешней поверхности кузова. После этого нужно не менее двух часов, чтобы состав полимеризовался и затвердел.