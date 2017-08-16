Как защитить кузов автомобиля от царапин

2.autoprotech.ua
Каждый километр пробега машины добавляет кузову новых микроцарапин. Каждая песчинка, попавшая в него, оставляет свой «след в истории», не говоря уже о камешках из-под колес соседних авто или случайных «царапках» от соседей по парковке.
Максим Строкер

Наиболее простой и напрашивающийся способ защиты лакокрасочного покрытия (ЛКП) кузова машины от царапин — полировка. Так называемая «защитная» полировка кузова подразумевает использование пасты, не содержащей абразивных частиц. Мастики такого типа обычно имеют силиконовую основу. При нанесении на кузов они заполняют все микротрещины и неровности поверхности ЛКП образуя своеобразную пленку, предохраняющую поверхность кузова от ударов микрочастиц пыли. Минус такой защиты в том, что она не может защитить его от воздействия более крупных абразивных частиц, содержащихся в дорожной пыли. Кроме того, со временем полировка теряет свои свойства и потому повторять эту операцию приходится примерно раз в пару месяцев.

Более надежную защиту кузову обещает другой вид покрытия. В просторечии его называют иногда полировка «жидким стеклом». С химической точки зрения, «жидкое стекло» состоит из соединений натрия и кремния, которые после затвердевания на открытом воздухе образуют стеклоподобную композицию. Для покрытия кузова «жидким стеклом» можно обратиться к услугам СТО соответствующего профиля, а можно и самому произвести обработку. В последнем случае главное — как можно тщательней вымыть машину перед нанесением «стекла». Сам процесс покрытия не сложен — смоченной в «жидком стекле» губкой ровным слоем распределяем его по всей внешней поверхности кузова. После этого нужно не менее двух часов, чтобы состав полимеризовался и затвердел.

ceramic-park.ru

Идеально не пользоваться машиной в течении пары-тройки суток после обработки — чтобы «жидкое стекло» окончательно затвердело. Минус такой защиты ЛКП — ускоренное разрушение из-за моек. Через 10—15 посещений «автобани» про «жидкое стекло» на кузове можно забыть. Если же не мыть машину вовсе (тем более, что «стекло» неплохо отталкивает грязь), то одной обработки может хватить примерно на год езды.

Самым надежным и при этом самым дорогим способом предохранения покрытия кузова авто от внешних невзгод остается покрытие его полимерной пленкой. Их сейчас применяется, в основном, два вида: антигравийная и виниловая. Последняя менее прочная, но и стоит дешевле «антигравийки». Защитные свойства антигравийной таковы, что могут предохранить кузов даже в случае, когда другая машина притрет вашу на стоянке, например. Самому наклеить пленку на свою машину попробовать, конечно можно — если под рукой есть теплый гараж и много времени на то, чтобы «набить» руку и сделать все красиво и качественно. Услуги профессионалов увеличат затраты, однако сэкономят массу времени и нервов. Вырезают по размерам конкретной кузовной детали (двери, стойки или бампера, к примеру) кусок пленки. Намазывают деталь специальным раствором и накладывают на не выкройку.

Далее с помощью промышленного фена пленку «клеят» к поверхности. При соблюдении технологии такая пленка может прослужить верой и правдой несколько лет, по прошествии которых ее можно будет удалить без следов.

ремонт
16 августа 2017
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