Как защитить кузов автомобиля от царапин

Идеально не пользоваться машиной в течении пары-тройки суток после обработки — чтобы «жидкое стекло» окончательно затвердело. Минус такой защиты ЛКП — ускоренное разрушение из-за моек. Через 10—15 посещений «автобани» про «жидкое стекло» на кузове можно забыть. Если же не мыть машину вовсе (тем более, что «стекло» неплохо отталкивает грязь), то одной обработки может хватить примерно на год езды.

Самым надежным и при этом самым дорогим способом предохранения покрытия кузова авто от внешних невзгод остается покрытие его полимерной пленкой. Их сейчас применяется, в основном, два вида: антигравийная и виниловая. Последняя менее прочная, но и стоит дешевле «антигравийки». Защитные свойства антигравийной таковы, что могут предохранить кузов даже в случае, когда другая машина притрет вашу на стоянке, например. Самому наклеить пленку на свою машину попробовать, конечно можно — если под рукой есть теплый гараж и много времени на то, чтобы «набить» руку и сделать все красиво и качественно. Услуги профессионалов увеличат затраты, однако сэкономят массу времени и нервов. Вырезают по размерам конкретной кузовной детали (двери, стойки или бампера, к примеру) кусок пленки. Намазывают деталь специальным раствором и накладывают на не выкройку.

Далее с помощью промышленного фена пленку «клеят» к поверхности. При соблюдении технологии такая пленка может прослужить верой и правдой несколько лет, по прошествии которых ее можно будет удалить без следов.