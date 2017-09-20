Зачем нужно ежегодно менять масло в моторе

Хотя, казалось бы, он хорошо известен: минеральное масло следует менять каждые 5000 км, полусинтетику — каждые 10 000 км, синтетику — каждые 15 000 км. Но здесь все не так однозначно как кажется на первый взгляд. Безусловно, в сервисной книжке приводится периодичность технического обслуживания, но в ней же пишется, что сроки проведения регламентных работ зависят от эксплуатационных условий. То есть при использовании машины с повышенными нагрузками (буксировка прицепа, регулярное движение с высокой скоростью, эксплуатация в тяжелых климатических условиях) рекомендуется проводить дополнительные профилактические процедуры.

Более того, ни один производитель моторного масла не указывает на продукции информацию о том, через сколько километров нужно его менять. Потому что понимает: сроки замены масла в двигателе зависят от большого количества факторов: качества топлива, условий эксплуатации, стиля езды, частоты использования автомобиля и т. д. Поэтому не стоит периодичность замены масла строго привязывать к пробегу! Менять его нужно в зависимости от числа моточасов. Но это в теории. На практике же подсчитать количество моточасов достаточно сложно, поскольку один моточас не равен одному часу реального времени. Он зависит от частоты вращения коленчатого вала (чем быстрее вращается, тем быстрее пройдет моточас).