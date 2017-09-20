Зачем нужно ежегодно менять масло в моторе

Если не менять моторное масло регулярно, ускоренный износ трущихся частей двигателя неизбежен. Дело не только в том, что лубриканты срабатываются в процессе эксплуатации авто. Моторные масла могут стареть — просто с течением времени.
Максим Строкер

Хотя, казалось бы, он хорошо известен: минеральное масло следует менять каждые 5000 км, полусинтетику — каждые 10 000 км, синтетику — каждые 15 000 км. Но здесь все не так однозначно как кажется на первый взгляд. Безусловно, в сервисной книжке приводится периодичность технического обслуживания, но в ней же пишется, что сроки проведения регламентных работ зависят от эксплуатационных условий. То есть при использовании машины с повышенными нагрузками (буксировка прицепа, регулярное движение с высокой скоростью, эксплуатация в тяжелых климатических условиях) рекомендуется проводить дополнительные профилактические процедуры.

Более того, ни один производитель моторного масла не указывает на продукции информацию о том, через сколько километров нужно его менять. Потому что понимает: сроки замены масла в двигателе зависят от большого количества факторов: качества топлива, условий эксплуатации, стиля езды, частоты использования автомобиля и т. д. Поэтому не стоит периодичность замены масла строго привязывать к пробегу! Менять его нужно в зависимости от числа моточасов. Но это в теории. На практике же подсчитать количество моточасов достаточно сложно, поскольку один моточас не равен одному часу реального времени. Он зависит от частоты вращения коленчатого вала (чем быстрее вращается, тем быстрее пройдет моточас).

Какое конкретно число оборотов коленвала соответствует одному моточасу, необходимо уточнить у производителя. В среднем 200—250 моточасов равны 15 000 километрам пробега. Если эксплуатация автомобиля осуществляется в городе, то число моточасов увеличится, а если за городом — уменьшится. Если вы не желаете заниматься подробным подсчетом моточасов, воспользуйтесь более простым алгоритмом: моторное масло следует менять раз в год независимо от пробега, даже если автомобиль вообще не использовался.

Однако если такой подход вам кажется слишком расточительным, есть два способа проверить работоспособность смазки самостоятельно. Первый очень прост: если масло стало темным (через него не видно щуп), его лучше поменять. Второй чуть сложнее. Необходимо прогреть мотор, затем вытащить щуп, капнуть каплю масла на бумагу и подождать около 15 минут, чтобы капля хорошо впиталась и сформировала пятно. Если на бумаге образовался грязный кружок равномерного цвета, такое масло нужно заменить. Если же капля растеклась по бумаге, то оно еще пригодно для использования.

ТО, ремонт, мототехника
20 сентября 2017
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