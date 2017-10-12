Зачем автомобилю две выхлопные трубы

Фото www.wikivillage.co.za
Авто на парковке или светофоре с двумя «пушками» на корме смотрятся грозно и брутально. Еще круче, если таких дул больше, а их диаметр шире. Сейчас это стало привилегией не только самых мощных и заряженных героев. Такое нынче можно встретить даже на старых «Жигулях»…
Иван Флягин

На продуктах отечественного автопрома это напоминает силикон, закаченный под кожу на бицепсах худосочного подростка. Большинство таких «крутых» парней с торчащими из тыльной части дулами скорей всего все-таки имеют какое-то представление об истинном назначении двух выпускных трактов. Иначе это не считалось бы привилегией сильных и могучих.

Ведь изначально подобное встречалось у автомобилей с мощными V-образными моторами (V6, V8, V12), цилиндры которых расположены на двух линиях под углом друг относительно друга. Конструкция предполагает два выпускных коллектора — по одному на каждую линию цилиндров. Соответственно для каждого коллектора предусмотрена своя выхлопная труба. Похожая схема характерна и для оппозитных двигателей, где цилиндры располагаются друг напротив друг друга, и конструкция также требует установки двух выпускных трактов.

Мотор с рядным расположением цилиндров обычно оснащется одним коллектором и, как правило, единственной выхлопной трубой. Однако если речь идет о мощных агрегатах с большим литражом и наддувом, то две «пушки» оправданы и при наличии рядного двигателя.

Чем больше в цилиндрах ДВС сгорает смеси, тем больше отработанных газов поступает в выпускную систему. Для эффективной очистки цилиндров и снижения насосных потерь на выпуске, требуется минимальное сопротивление остаточных газов в выхлопном тракте.

В настоящее время разводкой выпускной системы на любом двигателе занимается масса компаний, которые любят приводить подобные аргументы, хотя чаще всего это делается ради эффектного дизайна и более агрессивной акустики мотора.

Так что, увидев на светофоре у соседа под бампером два, а то и четыре дула с широченным диаметром, не спешите бояться — чаще всего они исполняют исключительно декоративную функцию.

технология, ремонт, запчасти, комплектующие, аксессуары, техническое обслуживание
12 октября 2017
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