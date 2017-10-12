Зачем автомобилю две выхлопные трубы

На продуктах отечественного автопрома это напоминает силикон, закаченный под кожу на бицепсах худосочного подростка. Большинство таких «крутых» парней с торчащими из тыльной части дулами скорей всего все-таки имеют какое-то представление об истинном назначении двух выпускных трактов. Иначе это не считалось бы привилегией сильных и могучих.
Ведь изначально подобное встречалось у автомобилей с мощными V-образными моторами (V6, V8, V12), цилиндры которых расположены на двух линиях под углом друг относительно друга. Конструкция предполагает два выпускных коллектора — по одному на каждую линию цилиндров. Соответственно для каждого коллектора предусмотрена своя выхлопная труба. Похожая схема характерна и для оппозитных двигателей, где цилиндры располагаются друг напротив друг друга, и конструкция также требует установки двух выпускных трактов.