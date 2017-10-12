Зачем автомобилю две выхлопные трубы

Мотор с рядным расположением цилиндров обычно оснащется одним коллектором и, как правило, единственной выхлопной трубой. Однако если речь идет о мощных агрегатах с большим литражом и наддувом, то две «пушки» оправданы и при наличии рядного двигателя.

Чем больше в цилиндрах ДВС сгорает смеси, тем больше отработанных газов поступает в выпускную систему. Для эффективной очистки цилиндров и снижения насосных потерь на выпуске, требуется минимальное сопротивление остаточных газов в выхлопном тракте.

В настоящее время разводкой выпускной системы на любом двигателе занимается масса компаний, которые любят приводить подобные аргументы, хотя чаще всего это делается ради эффектного дизайна и более агрессивной акустики мотора.

Так что, увидев на светофоре у соседа под бампером два, а то и четыре дула с широченным диаметром, не спешите бояться — чаще всего они исполняют исключительно декоративную функцию.