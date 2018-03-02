Как часто нужно ездить на компьютерную диагностику машины

Съездить на компьютерную диагностику стало рутинной операцией с тех пор как в транспортных средствах перестали использовать карбюратор и у моторов появились «мозги», то есть более четверти века назад. Но как и тогда, большинство водителей так точно и не знает: когда именно следует проверять машину.
Максим Строкер

С тех пор, как машины обзавелись управляемым электроникой впрыском топлива, компьютерная диагностика авто стала неотъемлемой частью работы авторемонтников. Сейчас же компьютерная диагностика не заканчивается на проверке того или иного агрегата, а, фактически, превращается в проверку всей машины. Прежде всего, отправляться на компьютерную диагностику следует, когда на приборной панели машины загорится значок «двигатель» или надпись «check engine». Это не обязательно означает, что какая-то проблема «проклюнулась» именно в моторе. Дизайн этих сигнализаторов — не более чем дань традиции, идущей из тех времен, когда проверялись только «мозги» и датчики двигателя.

На современной машине надпись «проверь мотор» может означать, что на самом деле проблемы возникли не в двигателе, а с фарой или с коробкой передач. Так или иначе, но внезапно завидев такое предупреждение на панели сразу паниковать не стоит. Прежде всего, следует попробовать объективно оценить, как себя ведет машина. Если мотор работает нормально, ровно и без перебоев, датчик температуры антифриза перегрева не показывает, и о низком давлении в топливной магистрали ничто не предупреждает, значит чего-то совсем уж страшного с двигателем не происходит. Если вы долго двигаетесь в пробке или натужно буксуете в каком-то бездорожье, то можно грешить на перегрев трансмиссии.

Чтобы погасить предупреждение на «приборке», вызванное перегревом агрегатов трансмиссии, случившимся по этой причине, достаточно бывает просто остановиться и дать им остыть. Когда понимаешь, что о неисправности сигналят прочие, менее важные системы машины, с поездкой на сервис можно повременить — ничего катастрофичного не происходит. Но это, разумеется, не значит, что на компьютерную диагностику можно вообще «забить». Узнать что не так с машиной все равно нужно. Пока не узнаешь точно, какой узел требует к себе внимания с помощью «check engine» — потенциальную опасность проблемы не оценишь.

Но даже если никаких «моторов» на приборке не горит, это не значит, что все с машиной в полном порядке. Существует ряд неприятностей, причем именно с двигателем, когда не загорается. Не на всех машинах, конечно, то такое бывает. Собственно, отчасти по этой причине автопроизводители вводят в обязательный регламент ТО своей техники компьютерную диагностику машины.

А что делать тем автовладельцам, машины которых уже «соскочили» с фирменной гарантии или тем, кто ездит мало и выкатывает межсевисный пробег только за несколько лет? Хозяевам таких авто специалисты рекомендуют принять такой порядок: даже если не загорается «check engine», ездить на компьютерную диагностику на СТО не реже одного раза в год.

ремонт
2 марта 2018
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