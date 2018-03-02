Как часто нужно ездить на компьютерную диагностику машины

С тех пор, как машины обзавелись управляемым электроникой впрыском топлива, компьютерная диагностика авто стала неотъемлемой частью работы авторемонтников. Сейчас же компьютерная диагностика не заканчивается на проверке того или иного агрегата, а, фактически, превращается в проверку всей машины. Прежде всего, отправляться на компьютерную диагностику следует, когда на приборной панели машины загорится значок «двигатель» или надпись «check engine». Это не обязательно означает, что какая-то проблема «проклюнулась» именно в моторе. Дизайн этих сигнализаторов — не более чем дань традиции, идущей из тех времен, когда проверялись только «мозги» и датчики двигателя.
На современной машине надпись «проверь мотор» может означать, что на самом деле проблемы возникли не в двигателе, а с фарой или с коробкой передач. Так или иначе, но внезапно завидев такое предупреждение на панели сразу паниковать не стоит. Прежде всего, следует попробовать объективно оценить, как себя ведет машина. Если мотор работает нормально, ровно и без перебоев, датчик температуры антифриза перегрева не показывает, и о низком давлении в топливной магистрали ничто не предупреждает, значит чего-то совсем уж страшного с двигателем не происходит. Если вы долго двигаетесь в пробке или натужно буксуете в каком-то бездорожье, то можно грешить на перегрев трансмиссии.