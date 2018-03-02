Как часто нужно ездить на компьютерную диагностику машины

Чтобы погасить предупреждение на «приборке», вызванное перегревом агрегатов трансмиссии, случившимся по этой причине, достаточно бывает просто остановиться и дать им остыть. Когда понимаешь, что о неисправности сигналят прочие, менее важные системы машины, с поездкой на сервис можно повременить — ничего катастрофичного не происходит. Но это, разумеется, не значит, что на компьютерную диагностику можно вообще «забить». Узнать что не так с машиной все равно нужно. Пока не узнаешь точно, какой узел требует к себе внимания с помощью «check engine» — потенциальную опасность проблемы не оценишь.

Но даже если никаких «моторов» на приборке не горит, это не значит, что все с машиной в полном порядке. Существует ряд неприятностей, причем именно с двигателем, когда не загорается. Не на всех машинах, конечно, то такое бывает. Собственно, отчасти по этой причине автопроизводители вводят в обязательный регламент ТО своей техники компьютерную диагностику машины.

А что делать тем автовладельцам, машины которых уже «соскочили» с фирменной гарантии или тем, кто ездит мало и выкатывает межсевисный пробег только за несколько лет? Хозяевам таких авто специалисты рекомендуют принять такой порядок: даже если не загорается «check engine», ездить на компьютерную диагностику на СТО не реже одного раза в год.