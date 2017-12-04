Названы аккумуляторы, наиболее подходящие для авто европейских марок

Напомним, что пару недель назад мы уже знакомили наших читателей с итогами аналогичного теста, в ходе которого испытывались источники питания для авто азиатской группы, конструктивные и электрические параметры которых определены японским стандартом JIS. В этот раз наши тест-редакторы совместно с экспертами портала «АвтоПарад» организовали сравнительный тест семи автомобильных батарей, условно обозначенных как аккумуляторы европейской группы. Проще говоря, предназначены они для машин европейских марок. В настоящее время данная группа стартерных батарей захватывает основную долю российского рынка, а потому спрос на них был и остается стабильным.
В отличие от аналогичных испытаний прошлого года, в нынешнем тесте европейская группа представлена исключительно зарубежными марками. Это бренды Bosch и Varta (Германия), Storm (Польша), Golden Horse (Венгрия), Mutlu (Турция), Banner (Австрия) и TAB (Словения). Для тестирования отбирались образцы единого типоразмера 242х175х190 мм с максимальными (для каждого бренда) номиналами емкости и пускового тока. В результате были отобраны семь образцов с клеммами обратной полярности, с номиналами емкости от 62 до 66 Ач и заявленными значениями тока холодной прокрутки (ТХП) от 520 до 640 А. Все изделия были закуплены одной партией в одном из крупных магазинов, торгующих аккумуляторами.
В ходе испытаний, которые проводились при технической поддержке столичной фирмы Tany, оценивались и сравнивались такие параметры, как вес, а также пусковые свойства стартерных батарей при низких (от −18 С до −32 С) температурах. Замеры веса проводились для того, чтобы сопоставить заявленные показатели с реальными. Сразу отметим, что «весовой» тест никаких неожиданностей не выявил, и каких-либо значимых расхождений по массе у проверенных АКБ не зафиксировано.
Далее начался «морозильный» этап наших испытаний, в ходе которого исследовался максимальный ток холодной прокрутки (ТХП) при низких температурах. В данном случае под максимальным ТХП считался ток, 10-секундный разряд которым не «опускал» напряжение на клеммах батареи ниже отметки 7,5 В. Очевидно, чем больше ток и остаточное напряжение на клеммах, тем выше эффективность аккумулятора. Конечно же, перед началом этого этапа все контрольные аккумуляторы были поставлены на длительную зарядку. Процесс заряда продолжался до тех пор, пока в каждом образце не был зафиксирован уровень, соответствующий 100% емкости АКБ.
Как и в тесте азиатских батарей, для всех «европейцев» применялись однотипные зарядные устройства серии Smart Power SP-8N. Такой подход гарантировал участникам теста равные условия, в которых пополнялась их емкость. Отметим, что с помощью этих приборов все исследуемые АКБ после каждой серии пусковых испытаний в обязательном порядке подвергались новой процедуре зарядки. Она обычно длилась несколько часов. Затем заряженные батареи отключали от приборов и оставляли часа на три-четыре «отдыхать», и только потом отправляли в морозильную камеру.
Процесс оценки «морозозависимости» аккумуляторов был последовательно разбит на несколько испытательных циклов. При этом каждый цикл включал такую обязательную процедуру, как 24-часовое выдерживание всех АКБ в морозильной камере при заданной температуре (например, при −24 С). Затем каждый образец доставали из камеры, подключали к нему приборы и подвергали 10-секундному разряду током в несколько сот Ампер. Для этого задействовался мощный разрядный тестер с изменяемой величиной нагрузки.
Что же показали эти исследования? Их результаты представлены в виде сравнительных графиков, которые предлагаем вашему вниманию. В целом у всех графиков можно отметить общие черты, а именно одинаковую направленность представленных зависимостей. Эту направленность можно интерпретировать так: чем выше у аккумулятора заявленный ТХП (то есть ток при −18 С), тем более высоким (в сравнении с другими АКБ) будет максимальный пусковой ток и при понижении температуры.
Правда, на фоне отмеченной тенденции изменения графиков можно отметить и своеобразное исключение, продемонстрированное батареей австрийского бренда Banner. Несмотря на то, что ее заявленный ТХП ниже, чем аналогичный показатель у обоих «немцев» (Bosch и Varta) и польского «собрата» (Storm), видно, что при температурах ниже −18 С максимальный пусковой ток у «Баннера» оказывается выше. Специалисты объяснили такое «отклонение» повышенной массой данной АКБ. Это самый тяжелый образец среди представленных в тесте аккумуляторов, следовательно, в нем больше свинца, что, безусловно, благоприятно влияет на пусковые характеристики.
Кстати, данное мнение подтверждают и результаты замеров веса — у обеих батарей, обладающих наименьшей массой (Storm и Golden Horse), температурные зависимости ТХП заметно «проседают». Причем, как выяснилось в ходе теста, образец бренда Storm не выдал заявленное значение ТХП при −18 С. Он показал всего 590 А пускового тока вместо 620, обозначенных на этикетке. У остальных участников теста измеренные значения пускового тока в норме и даже несколько превышают данный показатель.
В итоге, если сравнивать исследуемые АКБ по абсолютным значениям пускового тока, «расстановка сил» получается следующей: лидер — бренд ТАВ с током 650 А, далее по очереди следуют бренд Banner, Varta, Mutlu и Bosch, затем Storm и Golden Horse. Однако, по аналогии с тестом «азиатских» батарей, окончательное позиционирование «европейских» участников теста мы проводили с четом их розничных цен и соответствия заявленным показателям. При таком подходе картина несколько меняется, поэтому итоговый рейтинг с распределением мест получается таким: первое место — у батареи марки ТАВ, второе место — у АКБ бренда Banner, на почетное третье взошли батареи сразу трех брендов — Bosch, Varta и Mutlu. На четвертом месте — аккумулятор марки Golden Horse, а замыкает весь ряд АКБ марки Storm.
Окончательные результаты проведенных сравнительных испытаний стартерных батарей европейской группы отражены в сводной таблице. В ней же указаны и рейтинговые места, которое каждый бренд занял по итогам сопоставления полученных результатов. Полагаем, что эта информация, а также другие результаты тестирования помогут автовладельцам более взвешенно подойти к выбору бортового источника питания.