Названы аккумуляторы, наиболее подходящие для авто европейских марок

В ходе испытаний, которые проводились при технической поддержке столичной фирмы Tany, оценивались и сравнивались такие параметры, как вес, а также пусковые свойства стартерных батарей при низких (от −18 С до −32 С) температурах. Замеры веса проводились для того, чтобы сопоставить заявленные показатели с реальными. Сразу отметим, что «весовой» тест никаких неожиданностей не выявил, и каких-либо значимых расхождений по массе у проверенных АКБ не зафиксировано.

Далее начался «морозильный» этап наших испытаний, в ходе которого исследовался максимальный ток холодной прокрутки (ТХП) при низких температурах. В данном случае под максимальным ТХП считался ток, 10-секундный разряд которым не «опускал» напряжение на клеммах батареи ниже отметки 7,5 В. Очевидно, чем больше ток и остаточное напряжение на клеммах, тем выше эффективность аккумулятора. Конечно же, перед началом этого этапа все контрольные аккумуляторы были поставлены на длительную зарядку. Процесс заряда продолжался до тех пор, пока в каждом образце не был зафиксирован уровень, соответствующий 100% емкости АКБ.