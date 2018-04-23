Почему водителю нужны очки даже при хорошем зрении

Как известно, яркий свет утомляет глаза водителя, а любой солнечный луч или его блик в условиях интенсивного дорожного движения может стать роковым и привести к серьезному ДТП. Поэтому идеальным выбором для управления машиной в любое время суток считаются очки с поляризационными линзами.

Они устраняют отблески, возникающие при отражении света от бликовых поверхностей — мокрого асфальта, луж, стекла, водной и снежной глади и т. д. Такие линзы защищают глаза от ослепляющего эффекта за счет прозрачной поляризационной пленки, блокирующей световые излучения. В результате они сохраняют зрительный комфорт и повышают уровень безопасности дорожного движения.

Тем, кто много времени проводит за рулем, днем лучше ездить в одних очках, а ночью в других. В светлое время суток для водителя будут оптимальны линзы с ультрафиолетовым и поляризационным фильтрами. Следует учитывать, что последний устанавливается далеко не во всех солнцезащитных очках. Если поляризационные линзы сводят к минимуму ослепляющий эффект бликов, то УФ-фильтр поглощает и рассеивает периферические лучи ультрафиолета. Такие очки ослабляют восприятие яркого света, помогая водителю контролировать ситуацию на дороге в солнечную погоду.