Почему водителю нужны очки даже при хорошем зрении

С приближением летней поры для многих автолюбителей становится актуальной тема выбора солнцезащитных очков. Но не все знают, каким требованиям должны отвечать настоящие очки для водителя. Ведь их используют даже при идеальном зрении, и не только днем, но и ночью. А все потому, что они помогают избежать ДТП. Как выбрать правильные очки, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Как известно, яркий свет утомляет глаза водителя, а любой солнечный луч или его блик в условиях интенсивного дорожного движения может стать роковым и привести к серьезному ДТП. Поэтому идеальным выбором для управления машиной в любое время суток считаются очки с поляризационными линзами.
Они устраняют отблески, возникающие при отражении света от бликовых поверхностей — мокрого асфальта, луж, стекла, водной и снежной глади и т. д. Такие линзы защищают глаза от ослепляющего эффекта за счет прозрачной поляризационной пленки, блокирующей световые излучения. В результате они сохраняют зрительный комфорт и повышают уровень безопасности дорожного движения.
Тем, кто много времени проводит за рулем, днем лучше ездить в одних очках, а ночью в других. В светлое время суток для водителя будут оптимальны линзы с ультрафиолетовым и поляризационным фильтрами. Следует учитывать, что последний устанавливается далеко не во всех солнцезащитных очках. Если поляризационные линзы сводят к минимуму ослепляющий эффект бликов, то УФ-фильтр поглощает и рассеивает периферические лучи ультрафиолета. Такие очки ослабляют восприятие яркого света, помогая водителю контролировать ситуацию на дороге в солнечную погоду.
Некоторые автовладельцы в светлое время суток используют линзы с градиентным (частичным) тонированием. Насыщенность зеркального напыления на них снижается в нижней части, что позволяет комфортно воспринимать информацию на панели приборов.
В пасмурную погоду и в темное время суток ультрафиолетовая защита для глаз не требуется, зато большое значение имеет оттенок линз. Например, нейтральный серый цвет очков снижает яркость световых лучей и бликов, светло-коричневый — блокирует голубой оттенок, характерный для ксеноновых фар, красноватый — также смягчает голубые излучения, увеличивает остроту зрения и обеспечивает комфорт на длительное время при дальних поездках.
Но чаще всего в темное время водители используют линзы желтого и оранжевого цветов, которые в значительной степени улучшают контрастность в условиях дымки, тумана и низкой освещенности. Очки с этим оттенком в условиях плохой видимости усиливают четкость линий и контуров, а объекты в них воспринимаются более светлыми. В то же время желтыми линзами не стоит злоупотреблять, поскольку их долгое применение, особенно в светлое время суток, неблагоприятно скажется на световосприятии органов зрения.
В настоящее время большинство линз изготавливаются из пластика, и это самый оптимальный вариант для водителя, поскольку в сравнении со стеклом такой материал менее травмоопасный.