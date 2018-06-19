Как избавиться от раздражающих бликов и отражений на лобовом стекле

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Когда проводишь за рулем много времени, даже досадная мелочь выводит из себя. Яркое летнее солнце создает на лобовом стекле столь мощные блики и отражения, что к концу долгой поездки у водителя глаза могут «сойтись в точку».
Максим Строкер

Блики и прочее иллюзорное и мешающее смотреть за дорогой на лобовом стекле машины — штука, известная любому автовладельцу. В каких-то моделях подобные эффекты проявляются меньше, в каких-то больше. Все зависит от угла, под которым установлена «лобовуха» в конкретном авто, свойств его стекла, положения водительского кресла относительно него, характера отделки салона и прочих факторов.

Оптические неприятности на лобовом стекле, мешающие водителю, обычно сводятся к двум видам: собственно блики, «засвечивающие» обзор на пространство перед авто и отражение элементов отделки салона в стекле. Блики, в основном, досаждают при ярком солнце за бортом, а отражения интерьера мешают сосредоточиться почти всегда при наличии внешних источников освещения — в том числе и уличных фонарей ночью. Наиболее простой способ борьбы с большей частью бликов — использование очков с поляризованными стеклами.

Они пропускают световые волны, поляризованные только в определенной плоскости, благодаря чему, собственно, и отсекаются паразитны отражения, представляющие собой блик. Минус таких очков, даже с веселенькими желтыми «ночными» линзами, в том, что в темное время суток они неизбежно ухудшают освещенность дороги с точки зрения одевшего их водителя. Как ни крути, а часть поступающего из окружающего пространства в зрачки человека света они крадут.

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Кроме того, «полярики» делают невидимой видеопроекцию текущей скорости на лобовое стекло в машинах, имеющих такую опцию. Очки с поляризованным материалом линз не спасают и от отражений деталей интерьера на лобовом стекле. Такая «двухслойная» картина перед глазами водителя заставляет его сильнее напрягаться, постоянно фокусируя зрение не на отражении в стекле, а на дороге за им.

Самый простой способ борьбы с этим эффектом заключается в том, что гладкую, порой со вставками из серебристого пластика, отражающую солнечные лучи поверхность «подоконника» перед лобовым стеклом нужно прикрыть тем или иным материалом, хорошо поглощающим свет. Для этой цели, к примеру, подойдет кусок черного пароизоляционного материала «изоспан» или так называемая «карапета», применяемая при монтаже акустических систем. Нужно только выкроить кусок «материи» подходящего размера, чтобы он полностью занимал место под лобовым стеклом перед водителем. В свернутом виде это «покрывалко» занимает совсем немного места, легко умещаясь, например, в кармане двери.

Перед дальней дорогой по солнцепеку просто разматываем рулончик, раскладываем его на «подоконнике» перед собой и приклеиваем его для надежности скотчем — чтоб не сдуло при открывании окон. Можно, кстати, пойти еще дальше и навсегда решить проблему отражений — аккуратно обтянув всю область под лобовым стеклом темной виниловой пленкой с бархатистой фактурой поверхности — например «под алькантару».

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19 июня 2018
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