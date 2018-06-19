Как избавиться от раздражающих бликов и отражений на лобовом стекле

Блики и прочее иллюзорное и мешающее смотреть за дорогой на лобовом стекле машины — штука, известная любому автовладельцу. В каких-то моделях подобные эффекты проявляются меньше, в каких-то больше. Все зависит от угла, под которым установлена «лобовуха» в конкретном авто, свойств его стекла, положения водительского кресла относительно него, характера отделки салона и прочих факторов.

Оптические неприятности на лобовом стекле, мешающие водителю, обычно сводятся к двум видам: собственно блики, «засвечивающие» обзор на пространство перед авто и отражение элементов отделки салона в стекле. Блики, в основном, досаждают при ярком солнце за бортом, а отражения интерьера мешают сосредоточиться почти всегда при наличии внешних источников освещения — в том числе и уличных фонарей ночью. Наиболее простой способ борьбы с большей частью бликов — использование очков с поляризованными стеклами.

Они пропускают световые волны, поляризованные только в определенной плоскости, благодаря чему, собственно, и отсекаются паразитны отражения, представляющие собой блик. Минус таких очков, даже с веселенькими желтыми «ночными» линзами, в том, что в темное время суток они неизбежно ухудшают освещенность дороги с точки зрения одевшего их водителя. Как ни крути, а часть поступающего из окружающего пространства в зрачки человека света они крадут.