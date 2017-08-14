Как узнать через интернет, что машина снята с учета после продажи

После продажи авто новому собственнику существует вероятность, что он не переоформит машину на свое имя, пытаясь таким образом «сэкономить» на уплате налогов и штрафов с камер автоматической фиксации. Портал «АвтоВзгляд» уточнил, как проверить добросовестность покупателя.
Максим Строкер

Продав свою машину новому собственнику, полезно не успокаиваться, а проконтролировать: переоформил ли он ее на свое имя. Если нет — «письма счастья» и налоговые извещения на эту машину будут продолжать приходить на ваше имя. По закону у нового собственника есть 10 рабочих дней, чтобы поставить машину на учет в ГИБДД на свое имя. Поэтому по истечении двух календарных недель после сделки купли-продажи имеет смысл предпринять проверку: как там обстоят дела с регистрацией вашей «бывшей».

Пожалуй, самый простой путь — воспользоваться сервисом «Проверка транспортного средства» на официальном сайте ГИБДД России. Для этого нужно знать VIN-номер проверяемой машины. Сервис в онлайн-режиме выдает информацию об истории регистрации машины. Если сайт отвечает, что машина зарегистрирована за неким физлицом с даты, наступившей после того как вы ее продали другому человеку, значит все в порядке — новый хозяин ее переоформил на свое имя. А если дата регистрации машины, согласно информации сайта ГИБДД, совпадает с датой ее покупки вами, то можно начинать напрягаться. Новый собственник по каким-то причинам не спешит сообщать об этом государству.

gorodkovrov.ru

Второй путь — обратиться к сайту госуслуг. Правда, для этого нужно предварительно зарегистрироваться на нем. Если регистрация есть, то надо найти на нем соответствующий раздел, заполнить стандартную форму и отправить запрос. Напомним, что если вдруг у вас имеется стойкая неприязнь и недоверие к интернету, можно проверить судьбу своей машины, лично посетив любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД в любой точке России. Через 10 дней после совершения сделки купли-продажи автомобиля нужно придти туда с документами, подтверждающими сделку и написать на имя его начальника заявление с просьбой проинформировать о статусе проданного автомобиля.

И не позднее чем через 30 дней им должен быть дан официальный письменный ответ. Если тем или иным способом выяснится, что машина все еще числится за вами, нужно срочно прибыть лично в ближайшее МРЭО ГИБДД и написать заявление с просьбой прекратить регистрацию машины. С этого момента на ней нельзя будет передвигаться по дорогам общего пользования. Но это будут уже проблемы ее нового владельца, а вы будете застрахованы от оплаты чужих штрафов с камер автоматической фиксации и налоговых платежей.

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14 августа 2017
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