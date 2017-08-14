Как узнать через интернет, что машина снята с учета после продажи

Продав свою машину новому собственнику, полезно не успокаиваться, а проконтролировать: переоформил ли он ее на свое имя. Если нет — «письма счастья» и налоговые извещения на эту машину будут продолжать приходить на ваше имя. По закону у нового собственника есть 10 рабочих дней, чтобы поставить машину на учет в ГИБДД на свое имя. Поэтому по истечении двух календарных недель после сделки купли-продажи имеет смысл предпринять проверку: как там обстоят дела с регистрацией вашей «бывшей».

Пожалуй, самый простой путь — воспользоваться сервисом «Проверка транспортного средства» на официальном сайте ГИБДД России. Для этого нужно знать VIN-номер проверяемой машины. Сервис в онлайн-режиме выдает информацию об истории регистрации машины. Если сайт отвечает, что машина зарегистрирована за неким физлицом с даты, наступившей после того как вы ее продали другому человеку, значит все в порядке — новый хозяин ее переоформил на свое имя. А если дата регистрации машины, согласно информации сайта ГИБДД, совпадает с датой ее покупки вами, то можно начинать напрягаться. Новый собственник по каким-то причинам не спешит сообщать об этом государству.