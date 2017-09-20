Как узнать настоящий пробег машины

Намекнуть на несоответствие цифр на одометре и реального состояния авто могут, например, стертые резиновые накладки на педалях. Если продавец утверждает, что авто едва полтинник разменяло, а глядя на педали, вы видите отполированный подошвами металл, это серьезный повод призадуматься — пробег явно под сотню. Это если допустить, что их уже не меняли в процессе эксплуатации — ведь их могли и по второму кругу износить!. Но и абсолютно новые резинки так же должны насторожить.

При предпокупочном осмотре подержанной машины нужно внимательно осмотреть пластик (или ковролин) в водительском тоннеле (и не только на полу, но и по бокам, и даже наверху). Неестественно чистый тоннель — плохо, трещины и выпадающие панели — тоже. За 50 000−100 000 километров пробега салон убить довольно трудно. За 200 000 — без проблем. Таким образом, если интерьер запущен, отказывайтесь смело — тут либо пробег вдвое-втрое выше заявленного, либо за машиной банально не следили, что еще хуже.

Следующий этап — рулевое колесо. Кожаное — идеальный вариант. Менять его дорого и глупо, перешить «в оригинал» почти нереально. Поэтому состояние кнопок (нанесенных на них пиктограмм), ниток и самой поверхности выдает биографию машины с потрохами. Но если клиенту «впаривают» премиальный автомобиль, руль в нем вполне могут заменить новым — эти траты окупятся.