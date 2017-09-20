Как узнать настоящий пробег машины

Даже самый «уезженный» рыдван с космическим пробегом можно без особых затрат довести до вполне презентабельного состояния, достаточного, чтобы продать его под видом вполне свежего авто. Как не нарваться на машину со «скрученным» пробегом при покупке подержанного авто?
Максим Строкер

Намекнуть на несоответствие цифр на одометре и реального состояния авто могут, например, стертые резиновые накладки на педалях. Если продавец утверждает, что авто едва полтинник разменяло, а глядя на педали, вы видите отполированный подошвами металл, это серьезный повод призадуматься — пробег явно под сотню. Это если допустить, что их уже не меняли в процессе эксплуатации — ведь их могли и по второму кругу износить!. Но и абсолютно новые резинки так же должны насторожить.

При предпокупочном осмотре подержанной машины нужно внимательно осмотреть пластик (или ковролин) в водительском тоннеле (и не только на полу, но и по бокам, и даже наверху). Неестественно чистый тоннель — плохо, трещины и выпадающие панели — тоже. За 50 000−100 000 километров пробега салон убить довольно трудно. За 200 000 — без проблем. Таким образом, если интерьер запущен, отказывайтесь смело — тут либо пробег вдвое-втрое выше заявленного, либо за машиной банально не следили, что еще хуже.

Следующий этап — рулевое колесо. Кожаное — идеальный вариант. Менять его дорого и глупо, перешить «в оригинал» почти нереально. Поэтому состояние кнопок (нанесенных на них пиктограмм), ниток и самой поверхности выдает биографию машины с потрохами. Но если клиенту «впаривают» премиальный автомобиль, руль в нем вполне могут заменить новым — эти траты окупятся.

Обивка сидений — еще один индикатор. Даже если на креслах не кожа, состояние поверхности водительского «ковша» должно объективно соответствовать состоянию поверхности руля. Если продавец потратился на предпродажную подготовку салона (а это наверняка случилось), степень их изношенности должна быть примерно одинаковой. Заметный разброс — повод торговаться или задать вопрос продавцу: «зачем руль/сиденья меняли»? Ткань к 100 000−120 000 изрядно вытирается и выгорает. Химчистка же лишь избавляет от пятен. Но, во-первых, далеко не всех, а, во-вторых, работает она на обе стороны сделки. Чистят обычно то, что на виду, однако под сиденье в таком случае никто не заглядывает. Поднимите кресло микролифтом или хотя бы отодвиньте его до упора и, отогнув нижнюю кромку обивки, посмотрите, насколько ткань по фактуре и цвету отличается от той, что сверху.

Не лишним также посмотреть на рычаг КП, его «юбку» (если таковая предусмотрена), рычаг стояночного тормоза и собственноручно завести машину (разболтанный замок зажигания — один из показателей большого пробега)… В принципе, индикаторами могут стать даже эти четыре элемента, реально подсказывающие приблизительный эксплуатационный «возраст».

Имеет смысл посетить официального дилера. Машину, изначально купленную в России, там ее «пробьют» без вопросов — и про пробег расскажут, и про ТО. За небольшую плату менеджер может запросить «репутацию» ввезенной машины у европейских коллег.

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20 сентября 2017
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