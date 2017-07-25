Renault Duster и другие бюджетные машины, ломающиеся чаще всего

Для тех, кто не в курсе: рейтинг TÜV не строится на личных потребительских мнениях, а базируется исключительно на выявленных поломках автомобилей за определенный период времени. Конечно, владельцы машин немецких премиальных марок, за исключением лишь BMW, чьи «повозки» ломаются чаще, чем Mercedes-Benz и Audi, могут не переживать о преждевременном ремонте того или иного узла-агрегата. Высоким уровнем надежности своих авто отличается и Porsche. О чем свидетельствуют лучшие показатели надежности моделей этих брендов в исследовании европейских специалистов.

Но если с премиумом все понятно — не зря же потребители выкладывают за качество немалые деньги — то с изделиями бюджетного сегмента картина вырисовывается не оптимистичная.

Например, Dacia Logan (в российской интерпретации — Renault Logan) за 2—3 года эксплуатации ломается заметно чаще остальных. Эксперты TÜV ставят французскую модель на 129 место в таблице из 134 возможных. При среднем пробеге в 43 000 км процент поломок «Логанов» составляет 9,8.

Чуть реже с необходимостью ремонта сталкиваются владельцы столь любимого у нашего брата кроссовера Renault Duster, занявшего 126 место в рейтинге надежности за указанный период владения. При пробеге в 50 000 км процент дефектов этих машин составляет 9,2. Неутешительные результаты и у Renault Sandero — 110 позиция с показателем 7,4% поломок при средних цифрах на одометре в 37 000 км.