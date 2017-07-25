Renault Duster и другие бюджетные машины, ломающиеся чаще всего

Фото компаний-производителей
Эксперты TÜV, авторитетной немецкой организации с вековым опытом работы, составили очередной рейтинг надежности подержанных автомобилей. Результаты исследования оказались весьма любопытными.
Вячеслав Василенко

Для тех, кто не в курсе: рейтинг TÜV не строится на личных потребительских мнениях, а базируется исключительно на выявленных поломках автомобилей за определенный период времени. Конечно, владельцы машин немецких премиальных марок, за исключением лишь BMW, чьи «повозки» ломаются чаще, чем Mercedes-Benz и Audi, могут не переживать о преждевременном ремонте того или иного узла-агрегата. Высоким уровнем надежности своих авто отличается и Porsche. О чем свидетельствуют лучшие показатели надежности моделей этих брендов в исследовании европейских специалистов.

Но если с премиумом все понятно — не зря же потребители выкладывают за качество немалые деньги — то с изделиями бюджетного сегмента картина вырисовывается не оптимистичная.

Например, Dacia Logan (в российской интерпретации — Renault Logan) за 2—3 года эксплуатации ломается заметно чаще остальных. Эксперты TÜV ставят французскую модель на 129 место в таблице из 134 возможных. При среднем пробеге в 43 000 км процент поломок «Логанов» составляет 9,8.

Чуть реже с необходимостью ремонта сталкиваются владельцы столь любимого у нашего брата кроссовера Renault Duster, занявшего 126 место в рейтинге надежности за указанный период владения. При пробеге в 50 000 км процент дефектов этих машин составляет 9,2. Неутешительные результаты и у Renault Sandero — 110 позиция с показателем 7,4% поломок при средних цифрах на одометре в 37 000 км.

Куда лучше обстоят дела у KIA Rio, хотя и показатель надежности в 6,1% при 35 000 км пробега жизнеутверждающим тоже, увы, не назвать. Впрочем, европейский «Рио» и продающийся у нас — это совсем разные машины. Поэтому вопрос о том, лучше российский Rio своего собрата или хуже пока остается открытым.

Не очень-то везет и обладателям Ford Focus — автомобиль хоть и выбивается из бюджетного диапазона, но высочайшим уровнем надежности не славится — 66 место в таблице с коэффициентом поломок в 5,2% на пробеге в 50 000 км.

Среди транспортных средств 4—5 годов от роду, Logan и вовсе оказался в аутсайдерах — 22,6% выявленных дефектов на пробеге в 72 000 км. Чуть меньше проблем с пятилетним Sandero — 18,1% поломок при среднем пробеге в 60 000 км, и 17,8% — у Chevrolet Cruze. Что касается Renault Duster, то за пять лет эксплуатации и при пробеге в 68 000 км процент поломок достигает 14,6.

Среди транспортных средств 2008—2009 годов выпуска одним из самых ломающихся эксперты TÜV вновь признали Renault Logan. Судите сами: 31,5% дефектов при среднем пробеге в 111 000 км. Для сравнения: процент поломок девятилетней Audi TT, намотавшей около 95 000 км, составляет — 11,5, а Porsche 911 – 9,9. Да что там говорить, если и куда более старая штутгартская двухдверка доставляет хлопот владельцу в три раза меньше, чем «логановодам». К примеру, процент технических повреждений одиннадцатилетнего Porsche 911 составляет всего 10,4.

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25 июля 2017
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