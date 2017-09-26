7 фатальных для машины ошибок, которые совершают 95% автовладельцев

Подавляющее большинство автовладельцев прибегает к услугам автосервиса когда в авто уже что-то сломалось. Как избежать серьезных трат на СТО? Очень просто: проверять состояние систем машины регулярно, а не когда уже что-то отвалилось на ходу.
Максим Строкер

Вы часто видели, чтобы автовладелец прогревал свою машину в теплое время года? Это такая же редкость как и выпадение снега посреди жаркого лета. А ведь прогрев перед стартом позволяет мотору набрать рабочую температуру. При этом в щадящем режиме холостого хода в нем выбираются все тепловые зазоры, масло попадает на все трущиеся поверхности и т. п. Словом, мотор становится способным принимать нагрузку без дополнительного риска возможных технических проблем в будущем. Да и для гидротрансформаторной трансмиссии прогрев перед старом (в режиме «D» при нажатой педали тормоза) только во благо.

Упомянув трансмиссию невозможно не вспомнить, что заменой масла в МКП или ATF в «автомате» практически никто из автовладельцев не заморачивается. Пока «коробка» не барахлит, на нее вообще никто внимания не обращает. А ведь специалисты по ремонту АКП, например, совсем не зря рекомендуют менять трансмиссионную жидкость не реже чем раз в четыре года — чтобы удалить из нее продукты износа трущихся частей этого механизма. Пренебрежение заменой ATF заканчивается дорогостоящим ремонтом «автомата».

Аналогично с заменой антифриза. Со временем он банально стареет и в системе охлаждения мотора начинается активная коррозия. Но кого это волнует до тех пор, пока не потечет радиатор?! А нужно было, всего лишь, раз в три года заменять охлаждающую жидкость.

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Точно таким же «повышенным» вниманием со стороны владельца пользуется обычно и кондиционер. Про то, что хотя бы раз в год имеет смысл проверять наличие хладагента никто и не вспоминает. Зато когда он улетучивается из-за этого «внезапно» для автовладельца ломается компрессор кондиционера. Чаще всего этот узел требует замены и стоит это, чаще всего, десятков тысяч рублей.

Невозможно не упомянуть и контроль за давлением в шинах. Ведь только при оптимальном его уровне резина изнашивается минимально и равномерно. Но большинство автомобилистов проверяет его лишь пару раз в году — при сезонной смене резины. Причем, «контроль» этот ограничивается обычно просьбой накачать до такого-то давления. А сколько там надул в колеса воздуха замасленный гастарбайтер можно и не смотреть.

Про важность правильных углов установки колес, того самого «сход-развала» исписано «в интернетах» немало. Однако никто его не проверяет. Даже когда замечают характерно-неравномерный ускоренный износ покрышек. Плевать. Как и на то, что машина едет криво…

А уж про контроль состояния амортизаторов масса автовладельцев даже и не подозревает. Только когда совсем развалится «аморт», тогда и в сервис на замену едут. И невдомек же людям, что «убитый» амортизатор это не только постоянный риск вылететь с дороги в безобидной ситуации, но и повышенные нагрузки на все элементы подвески и их ускоренный износ.

ТО, ремонт
26 сентября 2017
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