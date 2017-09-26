7 фатальных для машины ошибок, которые совершают 95% автовладельцев

Вы часто видели, чтобы автовладелец прогревал свою машину в теплое время года? Это такая же редкость как и выпадение снега посреди жаркого лета. А ведь прогрев перед стартом позволяет мотору набрать рабочую температуру. При этом в щадящем режиме холостого хода в нем выбираются все тепловые зазоры, масло попадает на все трущиеся поверхности и т. п. Словом, мотор становится способным принимать нагрузку без дополнительного риска возможных технических проблем в будущем. Да и для гидротрансформаторной трансмиссии прогрев перед старом (в режиме «D» при нажатой педали тормоза) только во благо.

Упомянув трансмиссию невозможно не вспомнить, что заменой масла в МКП или ATF в «автомате» практически никто из автовладельцев не заморачивается. Пока «коробка» не барахлит, на нее вообще никто внимания не обращает. А ведь специалисты по ремонту АКП, например, совсем не зря рекомендуют менять трансмиссионную жидкость не реже чем раз в четыре года — чтобы удалить из нее продукты износа трущихся частей этого механизма. Пренебрежение заменой ATF заканчивается дорогостоящим ремонтом «автомата».

Аналогично с заменой антифриза. Со временем он банально стареет и в системе охлаждения мотора начинается активная коррозия. Но кого это волнует до тех пор, пока не потечет радиатор?! А нужно было, всего лишь, раз в три года заменять охлаждающую жидкость.