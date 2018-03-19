Самые мощные седаны в России до 1 000 000 рублей

Львиная доля мужиков не прочь «зажечь» за рулем, но содержимое кошелька всегда вносит свои коррективы. Конечно, за эти деньги можно купить не только представителей популярного у нас В-сегмента, но совсем горячие версии окажутся точно не по карману. Из нашего рейтинга мы исключили китайские модели и рассмотрели только наиболее востребованный в России вариант кузова седан.

LADA Vesta

Пятое место по максимально возможному количеству лошадиных сил в пределах очерченного ценового диапазона занимает родная LADA Vesta в комплектации Comfort с 1.8-литровым 122-сильным мотором и «механикой». Отечественный седан в такой версии разгоняется до 100 км в час за 10,2 секунды. Автомобиль обойдется минимум в 612 810 рублей, и в нашей пятерке это самый доступный вариант.

KIA Rio и Hyundai Solaris

Четвертую позицию разделяют две корейских звезды: KIA Rio и Hyundai Solaris с одним и тем же двигателем объемом 1,6 л мощностью 123 л. с. По паспорту оба седана разгоняются до 100 км в час за 10,3 секунды. Rio в минимальной комплектации Comfort с механической коробкой передач обойдется от 769 900 рублей, а его брат Solaris в аналогичной версии Active Plus доступен за 764 900 рублей.