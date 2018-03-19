Самые мощные седаны в России до 1 000 000 рублей

Фото KIA
Среди прочих критериев при выборе автомобиля многие считают немаловажным мощность мотора. Согласитесь, при всем своем желании сэкономить, далеко не каждый предпочтет машину с «овощным» характером. На что же могут рассчитывать любители драйва при покупке авто стоимостью до миллиона рублей?
Иван Флягин

Львиная доля мужиков не прочь «зажечь» за рулем, но содержимое кошелька всегда вносит свои коррективы. Конечно, за эти деньги можно купить не только представителей популярного у нас В-сегмента, но совсем горячие версии окажутся точно не по карману. Из нашего рейтинга мы исключили китайские модели и рассмотрели только наиболее востребованный в России вариант кузова седан.

LADA Vesta

Пятое место по максимально возможному количеству лошадиных сил в пределах очерченного ценового диапазона занимает родная LADA Vesta в комплектации Comfort с 1.8-литровым 122-сильным мотором и «механикой». Отечественный седан в такой версии разгоняется до 100 км в час за 10,2 секунды. Автомобиль обойдется минимум в 612 810 рублей, и в нашей пятерке это самый доступный вариант.

KIA Rio и Hyundai Solaris

Четвертую позицию разделяют две корейских звезды: KIA Rio и Hyundai Solaris с одним и тем же двигателем объемом 1,6 л мощностью 123 л. с. По паспорту оба седана разгоняются до 100 км в час за 10,3 секунды. Rio в минимальной комплектации Comfort с механической коробкой передач обойдется от 769 900 рублей, а его брат Solaris в аналогичной версии Active Plus доступен за 764 900 рублей.

Ford Focus, Skoda Rapid и Volkswagen Polo

На третьем месте теснятся три популярных модели с моторами объемом 125 л. с. Представитель гольф-класса Ford Focus в комплектации SYNC Edition с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач разменивает сотню медленней остальных — за 11 секунд. Его ценник с учетом текущих акций — 833 000 рублей. Skoda Rapid c 1,4-литровым турбированным TSI обойдется в 936 000 деревянных, а Volkswagen Polo с аналогичной мощностью доступнее — от 769 900 рублей. Обе последних модели разгоняются до 100 км в час быстрее всех в нашей «пятерке» — за 9 секунд.

Hyundai Elantra

На второй позиции разместился еще один представитель С-сегмента — Hyundai Elantra. В комплектации Start со 128-сильным мотором объемом 1,6 л и механикой седан доступен по цене от 969 000 рублей. Разгон до сотни составляет 10,1 секунды.

KIA Cerato

Первую строчку занимает один кореец — KIA Cerato в версии Comfort 974 900 с аналогичным 1,6-литровым мотором, но его мощность в сравнении с Elantra по паспорту больше на пару лошадиных сил. Разгон 130-сильного «корейца» — все те же 10,1 секунды, а вот цена слегка повыше: 974 900 деревянных.

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19 марта 2018
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