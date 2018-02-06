Опасно ли не чистить от снега долго стоящую машину

Напрочь заваленная сугробами машина — с некоторых пор самое обычное зрелище в большинстве городов европейской России. При том, что за пару-тройку дней выпадает месячная норма снега — это неудивительно. Еще совсем недавно по высоте шапки снега на машине можно было четко вычислить «подснежника» — человека, который выезжает на дорогу только в теплое время года. Теперь же многие автовладельцы не знают, как подступиться к своему автосугробу, и всерьез начинают задумываться: а не оставить ли машину занесенной снегом как есть — до весны, когда снег сам собой растает? Подобная мысль, конечно, соблазнительна, но с зимовкой машины в сугробе не все так просто.

Во-первых, долго не чищенная машина всем своим видом вопиет, что владелец о ней не вспоминает. А потому такая «недвижимость» вполне может стать объектом пристального внимания криминального элемента, который непрочь разжиться запчастями с «ничейного» транспорта. Да и обычные вандалы могут исключительно из хулиганских побуждений нанести машине повреждения. Есть еще один довод, свидетельствующий в пользу того, что долго стоящую нужно время от времени очищать. Дело в том, что заморозки рано или поздно сменяются оттепелью, во время которой снег и лед, покрывающие машину, тают.