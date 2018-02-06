Опасно ли не чистить от снега долго стоящую машину

Мощные снегопады превращают в невольных «подснежников» даже тех автовладельцев, которые регулярно ездят на машине зимой. Нужно ли убирать снег с машины, которой ты долго не пользуешься, или пускай стоит как есть?
Евгений Банько

Напрочь заваленная сугробами машина — с некоторых пор самое обычное зрелище в большинстве городов европейской России. При том, что за пару-тройку дней выпадает месячная норма снега — это неудивительно. Еще совсем недавно по высоте шапки снега на машине можно было четко вычислить «подснежника» — человека, который выезжает на дорогу только в теплое время года. Теперь же многие автовладельцы не знают, как подступиться к своему автосугробу, и всерьез начинают задумываться: а не оставить ли машину занесенной снегом как есть — до весны, когда снег сам собой растает? Подобная мысль, конечно, соблазнительна, но с зимовкой машины в сугробе не все так просто.

Во-первых, долго не чищенная машина всем своим видом вопиет, что владелец о ней не вспоминает. А потому такая «недвижимость» вполне может стать объектом пристального внимания криминального элемента, который непрочь разжиться запчастями с «ничейного» транспорта. Да и обычные вандалы могут исключительно из хулиганских побуждений нанести машине повреждения. Есть еще один довод, свидетельствующий в пользу того, что долго стоящую нужно время от времени очищать. Дело в том, что заморозки рано или поздно сменяются оттепелью, во время которой снег и лед, покрывающие машину, тают.

Талая вода стекает по кузову, попадая попутно во все встречающиеся щели и углубления — в том числе, в дверные проемы, между уплотнениями и т. п. А потом вновь приходят морозы, и все опять замерзает. В результате мы вполне можем получить примерзшие двери, дверные замки, лючок бензобака и т. п. Заметим, что бороться с этой напастью куда сложнее и потенциально опаснее для технического состояния машины, чем время от времени сметать снег с крыши и капота.

Кроме того, на асфальте вокруг давно нечищенной машины образуется зона девственного снега. Если это происходит на придомовой территории или уличной парковке, то рано или поздно коммунальные службы выгонят дворников ликвидировать снежные залежи вокруг «подснежника», сильно диссонирующие с более-менее очищенным асфальтом вокруг. «Аккуратность» гастарбайтеров, как правило занятых на подобных работах, известны. А потому крайне велик шанс, что житель какой-нибудь солнечной республики не там махнет своей лопатой и процарапает до металла краску стоящей на приколе машины.

Если уж ваша машина надолго встала зимой на прикол, следует не только чистить ее кузов, но и заодно убирать снег с асфальта в непосредственной близости, чтобы не приманивать коммунальщиков!

снегоходы, ремонт, техническое обслуживание
6 февраля 2018
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