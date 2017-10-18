Как вызвать вертолет для отправки в больницу пострадавшего в ДТП

Фото www.cemp.msk.ru
Перекрытие только одной полосы на оживленной автомагистрали мегаполиса в час пик образует глухую многокилометровую пробку. А что говорить о серьезных авариях, которые становятся коварным тромбом, парализующим полгорода. Доступна ли в такой ситуации рядовому пострадавшему в ДТП экстренная медицинская авиация?
Иван Флягин

В настоящее время в распоряжении столичного Научно-практического центра экстренной медицинской помощи (Центр медицины катастроф) находится три вертолета ЕС-145 компании Eurocopter, оборудованных всей необходимой диагностической и реанимационной аппартурой, а также оснащенных для транспортировки недоношенных и новорожденных детей. Еще две машины имеются в резерве на случай чрезвычайных ситуаций с большим числом пострадавших. Для тех же целей в штат Московского авиационного центра включены четыре геликоптера, один из которых — ВК 117С-2 — также имеет на борту медицинское оборудование.

Чаще всего на место ДТП с серьезно пострадавшими вылетают дежурные авиамедицинские бригады Центра экстренной медицинской помощи. На чрезвычайные происшествия они прибывают раньше обычных бригад скорой помощи, чтобы оперативно эвкуировать раненых в стационары города.

Кроме того, санитарная авиация нередко задействована в транспортировке тяжелобольных в столичные учреждения не только из больниц Подмосковья, но и других регионов. То есть, в мегаполисе с населением более 20 миллионов, три дежурных вертолета перегружены до крайней степени и без чрезвычайных происшествий.

Что касается зарубежного опыта, то в США эту проблему решили за счет частных компаний и добровольных обществ, существующих в основном на благотворительные взносы, но и не без поддержки властей. Они активно помогают федеральным службам экстренной авиации при медицинских центрах и координирует действия с полицией, пожарными и другими службами. У нас же сама возможность своевременной эвакуации с места ДТП на вертолете пока кажется чудом.

Решение о передаче вызова медицинской бригаде вертолета принимает старший врач-диспетчер центра экстренной медицинской помощи Москвы, который в свою очередь согласовывает это с ответственным дежурным Московского авиационного центра. А тот уже в установленном порядке дает разрешение на вылет командиру экипажа вертолета.

Согласно официальным данным, в любую точку Москвы после взлета винтокрылая машина прибывает в среднем за 7–10 минут, а по Московской области в радиусе 30—50 км — за 15 — 20 минут. С момента вызова до вылета в среднем проходит 3—4 минуты, хотя часто при задержке с получением разрешения на это уходит до 10 минут. Время госпитализации пострадавшего с места происшествия в стационар составляет те же 10 минут.

Но в большинстве случаев при ДТП до вертолета необходимо еще и добраться, так как с посадочными площадками в столице не так все гладко. В основном они сосредоточены на МКАДе. Так что, если в районе аварии посадка невозможна, ее осуществляют на прилегающей территории, а пострадавших подвозят к вертолету наземным транспортом.

Шанс быть доставленным в больницу с места ДТП на вертолете, если речь не идет о масштабном ЧП, можно рассчитать с учетом официальных данных Центра экстренной медицинской помощи: в сентябре оперативные бригады отреагировали на 64 вызова из-за транспортных аварий, при этом по различным служебным нуждам вертолеты вылетали 77 раз. По статистике ГИБДД в прошлом месяце произошло 793 ДТП, в которых получили ранения 911 человек и погиб 41. Даже если учесть, что медицинская авиация в сентябре побывала на всех 64 авариях, то по сравнению с общим числом дорожных происшествий это капля в море.

Так что единственную гарантию, что за вами стопроцентнтно прилетит вертолет, можно получить лишь за деньги. Интернет пестрит объявлениями об услугах экстренной медицинской помощи на любом виде транспорта. Один час эксплуатации вертолета вам обойдется минимум в 120 000 рублей. И это не считая услуг медицинского персонала…

вред здоровью, авария, ДТП, заторы, пробки, дорога, трасса, дептранс
18 октября 2017
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