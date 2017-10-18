Как вызвать вертолет для отправки в больницу пострадавшего в ДТП

В настоящее время в распоряжении столичного Научно-практического центра экстренной медицинской помощи (Центр медицины катастроф) находится три вертолета ЕС-145 компании Eurocopter, оборудованных всей необходимой диагностической и реанимационной аппартурой, а также оснащенных для транспортировки недоношенных и новорожденных детей. Еще две машины имеются в резерве на случай чрезвычайных ситуаций с большим числом пострадавших. Для тех же целей в штат Московского авиационного центра включены четыре геликоптера, один из которых — ВК 117С-2 — также имеет на борту медицинское оборудование.

Чаще всего на место ДТП с серьезно пострадавшими вылетают дежурные авиамедицинские бригады Центра экстренной медицинской помощи. На чрезвычайные происшествия они прибывают раньше обычных бригад скорой помощи, чтобы оперативно эвкуировать раненых в стационары города.

Кроме того, санитарная авиация нередко задействована в транспортировке тяжелобольных в столичные учреждения не только из больниц Подмосковья, но и других регионов. То есть, в мегаполисе с населением более 20 миллионов, три дежурных вертолета перегружены до крайней степени и без чрезвычайных происшествий.