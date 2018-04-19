Что означают цветные отметки на шинах

Недолговечность маркеров объясняется тем, что одни из них актуальны на стадии логистики и продажи, а другие — при первом монтаже покрышки.

Разноцветные полоски, нанесенные по всей окружности в области протектора обозначают тип, размер и прочие классификации шин. Когда на складе или в магазине они составлены в ряд или сложены в стопку, их идентифицируют по этим линиям. Цвет, толщина и расположение полосок соответствует определенным характеристикам покрышки. Как правило, разметка определяет страну-производителя, дату выпуска и спецификацию.

Что касается кружочков и треугольников на боковой поверхности шины, то мастер в шиномонтаже обязан быть в курсе — подобные маркеры желтого цвета указывают на самое легкое место «резины», которое определяется в процессе первичной заводской балансировки.