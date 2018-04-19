Что означают цветные отметки на шинах

Как правило, на новых покрышках можно увидеть разноцветные метки — точки, треугольники, полосы, штампы. Несмотря на то, что эти художества на них надолго не задерживаются и стираются в процессе эксплуатации, маркеры несут определенную информацию. Что в них зашифровано, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Недолговечность маркеров объясняется тем, что одни из них актуальны на стадии логистики и продажи, а другие — при первом монтаже покрышки.
Разноцветные полоски, нанесенные по всей окружности в области протектора обозначают тип, размер и прочие классификации шин. Когда на складе или в магазине они составлены в ряд или сложены в стопку, их идентифицируют по этим линиям. Цвет, толщина и расположение полосок соответствует определенным характеристикам покрышки. Как правило, разметка определяет страну-производителя, дату выпуска и спецификацию.
Что касается кружочков и треугольников на боковой поверхности шины, то мастер в шиномонтаже обязан быть в курсе — подобные маркеры желтого цвета указывают на самое легкое место «резины», которое определяется в процессе первичной заводской балансировки.
Устанавливая шину на колесный диск, он должен совместить желтый маркер с самой тяжелой частью обода — там, где расположен ниппель. В этом случае при балансировке колесо в сборе будет более уравновешенным и для оптимального результата потребуется меньше компенсирующих грузиков.
Точки или треугольники красного цвета обычно встречаются на боковой части шин, установленных на автомобиль в стандартной заводской комплектации. Эти маркеры обозначают самое тяжелое место, которое должно быть максимально удалено от ниппеля на колесном диске. Поскольку колеса в сборе уже сбалансированы и установлены, обычному потребителю на красные отметки можно не обращать внимания. А вот желтые помогут проконтролировать правильность действий сотрудника шиномонтажа.
Что касается штампов белого цвета, то они свидетельствуют о прохождении контрольной проверки при выпуске продукции с заводского конвейера. Остальные цифры, буквы, надписи, аббревиатуры, индексы, которые можно видеть на покрышках, обозначают различные характеристики — название производителя и модели, размер, тип, нагрузочный коэффициент, коэффициент скорости, индекс температуры и т. д.