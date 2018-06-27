Какая радиостанция всегда работает в любом тоннеле

Многие автомобилисты чуть ли не ежедневно пользуются тоннелями. Но при этом понятия не имеют, о нюансах поведения под землей. А ведь вполне может случиться, что от такого знания будет зависеть их жизнь.
Максим Строкер

Тоннели воспринимаются нами как само-собой разумеющаяся часть окружающей нас дорожной инфраструктуры и кажется, что мы знаем о них и о том как ими пользоваться буквально все. Но это не вполне так.

Большинство водителей уверены, что в тоннеле штатный радиоприемник машины полностью перестает ловить сигналы привычных и известных нам радиостанций. Под землей вместо музыки, ток-шоу или новостей из колонок аудиосистемы авто начинает литься лишь шипение помех. И только редкие водители знают, что в каждом тоннеле организовано стабильное вещание на одной из волн FM-диапазона. Это — так называемая «аварийная волна». Обычно ее частота указана на специальных табличках, установленных перед въездами в тоннель. Настроившись на нее, вы будете гарантированно находиться на связи с экстренной службой, отвечающей за безопасность в данном тоннеле.

В случае какой-либо нештатной ситуации спасатели оповестят о ней водителей машин по радио и укажут что делать для спасения.

Все знают, что в тоннелях нельзя останавливать машину. Исключение, разве что, сделано для случаев ДТП или внезапной поломки. Однако бывает, что в тоннеле создается затор и машины вынужденно простаивают или вяло движутся вперед с минимальной дистанцией между бамперами. Российские ПДД не регламентируют это расстояние, ограничиваясь общим требованием соблюдать безопасное расстояние между авто. Однако мало кто знает, что безопасная дистанция при движении в тоннельном заторе составляет в 20–50 метров — согласно рекомендациям ООН.

sputniknews-uz.com

Цифры эти взяты не с потолка, а исходя из печального опыта пожаров в тоннелях, случавшихся в результате ДТП. Стоящие вплотную машину — отличная «дорога» для быстрого распространения огня. Но мы же смелые и плюем на потенциальные опасности — пока «гром не грянет», как произошло, например, в истории с «Зимней вишней»…

При въезде в любой тоннель крайне рекомендуется переводить систему вентиляции салона в режим рециркуляции. Дело в том, что в атмосфере тоннеля концентрация выхлопных газов, по понятным причинам, намного выше, чем на любой дороге над ним. Соответственно, и вред от их вдыхания гораздо выше. Особенно плохо в такой ситуации пассажирам задних сидений. Многочисленные исследования показали, что при использовании кондиционера даже на поверхности концентрация вредных газов на задних сиденьях выше в несколько раз, нежели за бортом машины или в районе передних сидений. В тоннеле ситуация еще больше усугубляется. При том, что сзади, как правило, путешествуют дети. В связи с этим, рециркуляционый режим «кондея» в тоннеле представляется просто необходимостью.

Пригодный для дыхания воздух под землей — на самом деле серьезная проблема. Настолько, что специалисты настоятельно рекомендуют выключать мотор машины в случае, если она стоит на месте более одной минуты. На практике никто в подобной ситуации двигатель не глушит и автомобилисты спокойно травят и себя, и окружающих выхлопом, выжигая при этом кислород из закрытого пространства тоннеля.

автоправо, выделенная полоса, сплошная линия, ПДД, авария
27 июня 2018
417
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы