Какая радиостанция всегда работает в любом тоннеле

Тоннели воспринимаются нами как само-собой разумеющаяся часть окружающей нас дорожной инфраструктуры и кажется, что мы знаем о них и о том как ими пользоваться буквально все. Но это не вполне так.

Большинство водителей уверены, что в тоннеле штатный радиоприемник машины полностью перестает ловить сигналы привычных и известных нам радиостанций. Под землей вместо музыки, ток-шоу или новостей из колонок аудиосистемы авто начинает литься лишь шипение помех. И только редкие водители знают, что в каждом тоннеле организовано стабильное вещание на одной из волн FM-диапазона. Это — так называемая «аварийная волна». Обычно ее частота указана на специальных табличках, установленных перед въездами в тоннель. Настроившись на нее, вы будете гарантированно находиться на связи с экстренной службой, отвечающей за безопасность в данном тоннеле.

В случае какой-либо нештатной ситуации спасатели оповестят о ней водителей машин по радио и укажут что делать для спасения.

Все знают, что в тоннелях нельзя останавливать машину. Исключение, разве что, сделано для случаев ДТП или внезапной поломки. Однако бывает, что в тоннеле создается затор и машины вынужденно простаивают или вяло движутся вперед с минимальной дистанцией между бамперами. Российские ПДД не регламентируют это расстояние, ограничиваясь общим требованием соблюдать безопасное расстояние между авто. Однако мало кто знает, что безопасная дистанция при движении в тоннельном заторе составляет в 20–50 метров — согласно рекомендациям ООН.