В России перестают покупать китайские автомобили

Последний раз падение товарооборота авто из Поднебесной наблюдалось весной прошлого года. А потом объемы только возрастали. Ноябрьский регресс связан с тем, что начала падать популярность лидирующих брендов.

Так Lifan, объемы которого заняли в последнем месяце 40% от всех продаж легковушек из КНР, смог передать покупателям лишь 1100 автомобилей, снизив долю на 37%. Но первую позицию бренд пока сохраняет за собой и догнать его другим «китайцам» будет довольно сложно.

Chery, который в октябре занимал второе место, не смог удержаться даже в первой тройке. Бренд, распродавший 303 машины и вполовину сокративший показатели, скатился сразу на пятую строчку и уступил более успешным Haval (460 единиц, +125%), Geely (393 экземпляра, +133%) и Zotye (381 штуку, +333%).