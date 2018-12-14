В России перестают покупать китайские автомобили

Аналитики подсчитали все новые китайские автомобили, проданные за прошедший месяц в России: за это время от дилеров уехали 2969 легковушек, что на 8% меньше относительно прошлогодних показателей. Эксперты уверяют: динамика со знаком минус зафиксирована впервые за последние 19 месяцев.
Последний раз падение товарооборота авто из Поднебесной наблюдалось весной прошлого года. А потом объемы только возрастали. Ноябрьский регресс связан с тем, что начала падать популярность лидирующих брендов.
Так Lifan, объемы которого заняли в последнем месяце 40% от всех продаж легковушек из КНР, смог передать покупателям лишь 1100 автомобилей, снизив долю на 37%. Но первую позицию бренд пока сохраняет за собой и догнать его другим «китайцам» будет довольно сложно.
Chery, который в октябре занимал второе место, не смог удержаться даже в первой тройке. Бренд, распродавший 303 машины и вполовину сокративший показатели, скатился сразу на пятую строчку и уступил более успешным Haval (460 единиц, +125%), Geely (393 экземпляра, +133%) и Zotye (381 штуку, +333%).
Остальные пункты в ТОП-10 китайских марок выглядят следующим образом: шестая позиция досталась DFM (130 автомобилей, −14%), седьмая — FAW (117 машин, +193%), за ним следует Changan (30 легковушек, −74%), Foton (25 авто, −68%) и Brilliance (15 штук, −59%).
Стоит добавить, что невзирая на ноябрьский кризис, с начала года объемы реализации «китайцев» пока еще показывают положительную динамику: по сообщению агентства «Автостат» 31 600 машин и +12 по сравнению с 2017 годом. Можно предположить, что после Нового года потребители обратят больше внимания на продукцию китайского автопрома, ведь когда вместе с ростом НДС поднимутся и цены, популярность более дешевых машин начнет расти несмотря на низкое качество.