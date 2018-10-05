В России разрешают пить спиртное прямо на АЗС

Власти всерьез заговорили о возврате алкоголя на прилавки магазинов при АЗС. На совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака представители причастных к этому вопросу ведомств получили поручение проработать такую идею.

— В контексте действий по стабилизации розничного топливного рынка у Дмитрия Козака обсуждались предложения ряда нефтекомпаний по возврату продаж алкоголя в сетях АЗС для улучшения рентабельности их работы. Давались соответствующие поручения проработать этот вопрос, — заявил представителям СМИ помощник вице-премьера Илья Джус.

Дело в том, что в последнее время нефтяники предпочитают отправлять топливо за рубеж, а не на внутренний рынок, поскольку экспорт становится все более выгодным делом по мере роста мировых цен на нефть и дальнейшего падения курса рубля. Рублевая стоимость бочки сырой нефти побила уже все рекорды, превысив планку в 6000 рублей за баррель.

Ряд экспертов считают, что в нормальных условиях при текущей цене нефти курс должен был бы составлять 41 рубль за доллар. А поскольку он сейчас превышает планку 66 рублей, то торговать внутри страны нефтяным монополистам становится уж совсем не интересно и они повышают в России оптовые цены на бензин и дизтопливо.

К такой ситуации привел, по большому счету, «налоговый маневр» правительства, изменивший правила налогообложения нефтяной отрасли.