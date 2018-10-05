В России разрешают пить спиртное прямо на АЗС

Запрет на продажу спиртного на автозаправочных станциях, существовавший около шести лет, может быть вот-вот отменен. Правительство намерено таким образом помочь топливным компаниям удержать цены на бензин.
Максим Строкер

Власти всерьез заговорили о возврате алкоголя на прилавки магазинов при АЗС. На совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака представители причастных к этому вопросу ведомств получили поручение проработать такую идею.

— В контексте действий по стабилизации розничного топливного рынка у Дмитрия Козака обсуждались предложения ряда нефтекомпаний по возврату продаж алкоголя в сетях АЗС для улучшения рентабельности их работы. Давались соответствующие поручения проработать этот вопрос, — заявил представителям СМИ помощник вице-премьера Илья Джус.

Дело в том, что в последнее время нефтяники предпочитают отправлять топливо за рубеж, а не на внутренний рынок, поскольку экспорт становится все более выгодным делом по мере роста мировых цен на нефть и дальнейшего падения курса рубля. Рублевая стоимость бочки сырой нефти побила уже все рекорды, превысив планку в 6000 рублей за баррель.

Ряд экспертов считают, что в нормальных условиях при текущей цене нефти курс должен был бы составлять 41 рубль за доллар. А поскольку он сейчас превышает планку 66 рублей, то торговать внутри страны нефтяным монополистам становится уж совсем не интересно и они повышают в России оптовые цены на бензин и дизтопливо.

К такой ситуации привел, по большому счету, «налоговый маневр» правительства, изменивший правила налогообложения нефтяной отрасли.

При этом власти не желают и слышать о расте ценников на АЗС и требуют от их владельцев не повышать стоимость топлива, поскольку это сразу же приведет к резкому росту инфляции, падению уровня жизни и т. п.

В такой ситуации мелкие автозаправочные компании оказались между двух огней: дорожающего оптового бензина и дизтоплива и низких розничных цен, которые могут себе позволить крупные сети АЗС, принадлежащие вертикально-интегрированным нефтяным компаниям-монополистам.

Чтобы дать независимым торговцам возможность получать кое-какую прибыль от своей деятельности, власти и хотят разрешить продажу алкоголя крепостью до 16,5º на автозаправочных станциях.

Напомним, что этот запрет на алкоголь существовал с 2012 года. Его тогда ввели на волне компании по борьбе с пьянством за рулем. Процент пьяных аварий с пострадавшими с тех пор практически не изменился, если верить статистике ГИБДД. Тем более, что никаких запретов на продажу спиртного в обычных торговых точках по соседству с той же АЗС никто не вводил и желающий выпить всегда имел и имеет возможность приобрести горячительное везде и в любое время дня и ночи.

С учетом вышеизложенного, разрешение властей торговать спиртным на АЗС для сдерживания цен на бензин это почти то же самое, что сначала воткнуть человеку нож в печень, а потом дать ему таблетку анальгина — чтоб поменьше мучился перед смертью.

автоправо, АЗС, бензин, цены на топливо, дизельное топливо
5 октября 2018
167