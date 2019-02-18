Американцы показали самый мощный Ford Focus ST в истории

В арсенале Ford Focus ST имеется 280-сильный турбодвигатель EcoBoost объемом 2,3 л с пиковым крутящим моментом в 420 Нм, сочетающийся с шестиступенчатой механической коробкой передач или с семискоростным «автоматом».

Этот движок оснастили разработанной специально для спорткара GT технологией «антилага», позволяющей держать дроссельную заслонку приоткрытой во время отпущенной педали газа, чтобы поддерживать вращение турбины. Это помогает быстрее набирать тягу. Стоит напомнить, что предшественник имел мотор на 255 л. с., идущим в паре только с «механикой».