Американцы показали самый мощный Ford Focus ST в истории

Американцы представили Ford Focus нового поколения в «заряженной» версии ST. Автомобиль выйдет в двух вариантах кузова — хетчбэк и универсал, с двумя моторами — на выбор — бензиновым и дизельным. Продажи «горячей» новинки стартуют в Европе летом.
В арсенале Ford Focus ST имеется 280-сильный турбодвигатель EcoBoost объемом 2,3 л с пиковым крутящим моментом в 420 Нм, сочетающийся с шестиступенчатой механической коробкой передач или с семискоростным «автоматом».
Этот движок оснастили разработанной специально для спорткара GT технологией «антилага», позволяющей держать дроссельную заслонку приоткрытой во время отпущенной педали газа, чтобы поддерживать вращение турбины. Это помогает быстрее набирать тягу. Стоит напомнить, что предшественник имел мотор на 255 л. с., идущим в паре только с «механикой».
Focus ST в дизельном варианте получил двухлитровый движок, развивающий до 190 л. с. и агрегатированный лишь с МКП.
Стоит добавить, что автомобиль построили на модульной платформе C2 с облегченной и более жесткой конструкцией. Кроме того, «зажигалка» обзавелась усовершенствованным рулевым управлением и перенастроенной подвеской с адаптивными амортизаторами.
Внешне новинка практически повторяет Focus в варианте ST-Line, отличаясь оформлением патрубков выпускной системы и заниженной на 10 мм подвеской. В салоне новинки прописались кресла Recaro и спортивное рулевое колесо, Кроме того, салон украсили декоративными элементами под алюминий и карбон, а также серебристой прострочкой обивки.