Китайский внедорожник Foton Tunland глобально обновился

Четырехдверный китайский пикап Foton Tunland, чья сборка стартовала в 2011 году, пережил очередное обновление: китайцы представили модель с индексом F9 в названии. От дореформенного внедорожника разработчики почти ничего не оставили, поменяв и внешность, и начинку.
Рестайлинговый Foton Tunland нарастил на 50 мм колесную базу — до 3110 мм в стандартной версии (в ней же модель и представлена в России). Существует еще авто в удлиненном варианте: здесь прибавилось также 50 мм, дотянув базу до 3140 мм. Размеры грузового отсека остались прежними.
Моторы новые — на выбор: 238-сильный бензиновый турбированный мотор объемом 2 л или наддувыный дизель аналогичного объема мощностью 163 л. с. Оба движка работают в паре с шестискоростной «механикой», но позже ожидается и АКП.
Инженеры усилили раму и перенастроили подвеску. А художники неплохо поработали над внешним видом: модель просто не узнать. Tunland F9 предстал перед публикой в двух вариантах. Пикап в базовом исполнении получил решетку радиатора с сетчатым рисунком и шильдиком компании по центру.
Более дорогой грузовичок щеголяет фальшрадиаторной решеткой, оформленной в виде огромной надписи с названием бренда а-ля Ford Raptor, светодиодной оптикой и 18-дюймовыми колесными дисками.
В центре салона — 10,25-дюймовый экран информационно-развлекательного комплекса, а классический селектор коробки переключения передач заменила шайба. Топовый Tunland может похвастать еще и кожаным салоном.
Автомобиль дебютировал на домашнем рынке. А вот в Россию он, вероятнее всего, не прикатит.По собственным данным портала «АвтоВзгляд», китайцы уже прекратили поставки дореформенного авто в нашу страну.