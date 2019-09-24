Китайский внедорожник Foton Tunland глобально обновился

Рестайлинговый Foton Tunland нарастил на 50 мм колесную базу — до 3110 мм в стандартной версии (в ней же модель и представлена в России). Существует еще авто в удлиненном варианте: здесь прибавилось также 50 мм, дотянув базу до 3140 мм. Размеры грузового отсека остались прежними.

Моторы новые — на выбор: 238-сильный бензиновый турбированный мотор объемом 2 л или наддувыный дизель аналогичного объема мощностью 163 л. с. Оба движка работают в паре с шестискоростной «механикой», но позже ожидается и АКП.

Инженеры усилили раму и перенастроили подвеску. А художники неплохо поработали над внешним видом: модель просто не узнать. Tunland F9 предстал перед публикой в двух вариантах. Пикап в базовом исполнении получил решетку радиатора с сетчатым рисунком и шильдиком компании по центру.