Changan откроет продажи в России конкурента Hyundai Sante Fe

Колесная база новинки — 2700 мм, то есть такая же, как у CS75. А вот размеры чуть больше. Длина — 4700 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1700 мм. А значит в конкуренты китайцу запишем Hyundai Sante Fe.

По сравнению с CS75, новинка с приставкой Plus серьезно изменилась внешне. У нее более агрессивный дизайн, зауженная форма фар, крупная решетка радиатора, а вся оптика светодиодная. В салоне появилась крупная панель приборов. Подобие той, что показали немцы на Mercedes-Benz GLE.

Гамма силовых агрегатов представлена бензиновыми моторами объемом 1,5 л и 2 л. Мощность — 178 и 233 л. с. соответственно. Оба мотора работают в паре с 8-ступенчатым «автоматом» разработки Aisin. Привод может быть как передним, так и полным.

В Китае продажи CS75 Plus стартуют 5 сентября 2019 года. Базовая цена, если переводить из юаней в рубли, 1 185 000 ₽. Надеемся,, что в следующем году кроссовер привезут в Россию, и мы сможем оценить, каков он в сравнении с корейским Hyundai Sante Fe.