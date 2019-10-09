Три дорогие опции в машине, которые зимой заставят водителя помучиться

Электромеханический стояночный тормоз

«Электронный ручник» производители предлагают все чаще, так как традиционный рычаг стояночного тормоза смотрится громоздко, а небольшая клавиша выглядит стильно. Водителям не надо думать и о том, чтобы снять машину с «ручника». Достаточно нажать педаль газа и электроника все сделает сама. Удобно!

Но стоит помнить, что зимой колодки стояночного тормоза могут намертво «схватить» тормозные диски. Особенно, если машину недавно помыли. Поэтому перед стоянокй просушите тормоза и не активируйте электромеханический тормоз. Пусть машина стоит на «паркинге».

Имейте ввиду и то, что сам механизм электромеханического «ручника» сложнее, чем традиционная конструкция с тросами и рычагом. Скажем, задние колодки поменять труднее, потому как механизмы стояночного тормоза интегрированы в задние суппорта. Отсюда и повышенная стоимость обслуживания.

Есть и электрическая проводка, а она со временем может гнить под воздействием реагентов и грязи, которых на наших дорогах хватает. Это приводит к отказу узла.