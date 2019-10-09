Три дорогие опции в машине, которые зимой заставят водителя помучиться

При выборе автомобиля покупатели, как правило, отдают предпочтение богатой комплектации. Зная это, продавцы охотно «впаривают» им дорогие опции, расхваливая, как удобно и комфортно будет ездить. На самом деле, работа некоторых «прибамбасов» может вывести владельца из себя или заставить раскошелиться на дорогой ремонт. Особенно, когда на улице холодно.
Продавцы расхваливают эту опцию и их можно понять. Заплатив за систему деньги, покупатель может не бегать вокруг машины с манометром, проверяя давление. С помощью датчиков, которые стоят в каждом колесе, легко определить какую шину спустило, если в дороге случится прокол.
Однако в мороз система часто «глючит» и сбоит, отображая неверное давление. Это относится как к дешевым автомобилям, так и к премиальным. Навязчивое отображение на приборной панели информации о, яко бы, спущенном колесе нервирует водителя. А если это сопровождается еще и предупредительным писком, то и вовсе может вывести человека из себя.
В итоге повышается вероятность сделать на дороге какую-нибудь глупость или ошибку, которые могут кончиться аварией.
Электромеханический стояночный тормоз
«Электронный ручник» производители предлагают все чаще, так как традиционный рычаг стояночного тормоза смотрится громоздко, а небольшая клавиша выглядит стильно. Водителям не надо думать и о том, чтобы снять машину с «ручника». Достаточно нажать педаль газа и электроника все сделает сама. Удобно!
Но стоит помнить, что зимой колодки стояночного тормоза могут намертво «схватить» тормозные диски. Особенно, если машину недавно помыли. Поэтому перед стоянокй просушите тормоза и не активируйте электромеханический тормоз. Пусть машина стоит на «паркинге».
Имейте ввиду и то, что сам механизм электромеханического «ручника» сложнее, чем традиционная конструкция с тросами и рычагом. Скажем, задние колодки поменять труднее, потому как механизмы стояночного тормоза интегрированы в задние суппорта. Отсюда и повышенная стоимость обслуживания. Есть и электрическая проводка, а она со временем может гнить под воздействием реагентов и грязи, которых на наших дорогах хватает. Это приводит к отказу узла.
Очень модная, востребованная и дорогая опция. Панорамное остекление дает ощущение простора в салоне. Но зимой, минусов от этой опции гораздо больше, чем плюсов.
Скажем, из-за разницы температур в машине и на улице стекло может треснуть, а то и вовсе осыпаться на головы водителя и пассажиров. Стекло может легко пробить и ледяная глыба, слетевшая с крыши здания. Наконец, со временем изнашиваются резиновые уплотнители проема крыши, и через них под обивку потолка начинает просачиваться вода.