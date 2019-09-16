Вместо нового поколения LADA 4x4 получит новый интерьер

LADA 4x4 или классическую «Ниву» можно дорабатывать бесконечно, ведь автомобиль выпускают с 1977 года. За 42 года модель кардинально не менялась, потому уже с трудом отвечает современным требованиям по эргономике и безопасности. Но она популярна у наших покупателей, и по-прежнему неплохо продается, потому до сих пор на конвейере.
С рестайлингом LADA 4x4 получит новую переднюю панель, которую уже успели «засветить» фотошпионы. Правда, пластик обещают применить не такой дешевый как на фото, а более дорогой.
Кроме этого, LADA 4x4 получит новую комбинацию приборов, формованную обивку крыши, новые передние кресла и задний диван с тремя подголовниками.
Инженеры изменят конструкцию отопителя, в остальном же техническая часть не изменится. Под капотом останется прежний атмосферный мотор объемом 1,7 литра и мощностью 83 л. с., работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой».
В экстерьере должны появиться новые бамперы и штатные противотуманные фары. На более серьезные доработки рассчитывать не приходится, потому как они в любом случае сделают внедорожник дороже, а это будет негативно воспринято покупателями.
Что касается нового поколения LADA 4x4, то, скорее всего, мы увидим автомобиль не раньше 2021 года. Ожидается, что новинка будет базироваться на платформе альянса Renault-Nissan — Global Access.