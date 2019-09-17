Сколько всего кроссоверов KIA Sportage было куплено в России

Модель KIA Sportage пополнила продуктовую линейку в нашей стране в 2010 году. С тех пор автомобиль разошелся общим тиражом, превысившим 260 000 экземпляров. Стоит отметить, что покорять сердца м кошельки россиян кроссовер прибыл, переродившись в третьем поколении, и продержался семь лет. Весной 2016-го вышел четвертый «Спортэйдж». А осенью прошлого года авто получило обновление.

Помимо того, что Sportage стал самым продаваемым автомобилем марки в сегменте SUV у россиян, в рейтинге кроссоверов авто по итогам августа занимает второе место с показателем в 3850 единиц, и третью строчку (23 005 машин) — по результатам восьми месяцев, уступив лишь Hyundai Creta (45 561 штука) и Renault Duster (24 512 авто).

Напомним, что сейчас потребитель может выбрать корейский «паркетник», чей ценник стартует от 1 569 900 рублей, с одним из двух бензиновых моторов — двухлитровым мощностью 150 л. с. и 184-сильным объемом 2,4 л. Есть кроссовер и с дизелем на 2 л, выдающим до 185 сил.