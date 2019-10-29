Чехи раскрыли свежие подробности о новой Skoda Octavia

Фото: Skoda
Чешский бренд за две недели до премьеры раскрыл некоторые подробности о своей самой продаваемой модели Skoda Octavia, сменившей поколение. Правда, камуфляж с авто маркетологи снимать не торопятся, хотя новинка уже неоднократно попадала на шпионские снимки в маскировке и без.

Официально Skoda Octavia четвертой генерации представят 11 ноября в Праге, посвятив дебют 60-летнему юбилею модели. Автомобиль в кузове лифтбэк станет на 19 мм длиннее предшественника (4689 мм), а универсал подрастет на 22 мм, достигнув тех же 4689 мм. В ширину авто «поправится» на 15 мм (1829 мм). Колесная база останется прежней — 2686 мм.

Салон авто, соответственно, стал просторнее. Увеличился и объем багажника: у лифтбэка с 568 л до 600, а в варианте Combi — с 610 до 640 л. Как и прежде, новую «Октавия» построят на «тележке» MQB.

Фары и фонари новинки заужены. Кстати, в топовой комплектации авто получит матричную головную оптику. Кроме того, обзаведется новым двухспицевым рулевым колесом с хромированной отделкой.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», интерьер получил новую отделку и усовершенствованные кресла, перелицованную переднюю панель и большой «парящий» над центральной консолью экран «мультимедийки». А еще четвертая Octavia будет щеголять цифровой «приборкой» и «проекционником», выводящим основную информацию об авто на лобовое стекло перед водителем.

В европейскую силовую линейку войдут 150-сильный бензиновый мотор объемом 1,5 л, а также двухлитровый мощностью 190 л. с. и литровый турбодвижок на 110 сил. Будут и дизели — двухлитровые с отдачей в 150 и 200 «лошадей». Также модель выйдет в гибридной и газовой модификациях.

Ожидается, что продажи в Европе новой Skoda Octavia стартуют в 2020 году. Когда же автомобиль доберется до российских дилеров, объявят позднее.

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30 октября 2019
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