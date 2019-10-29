Чехи раскрыли свежие подробности о новой Skoda Octavia

Официально Skoda Octavia четвертой генерации представят 11 ноября в Праге, посвятив дебют 60-летнему юбилею модели. Автомобиль в кузове лифтбэк станет на 19 мм длиннее предшественника (4689 мм), а универсал подрастет на 22 мм, достигнув тех же 4689 мм. В ширину авто «поправится» на 15 мм (1829 мм). Колесная база останется прежней — 2686 мм.

Салон авто, соответственно, стал просторнее. Увеличился и объем багажника: у лифтбэка с 568 л до 600, а в варианте Combi — с 610 до 640 л. Как и прежде, новую «Октавия» построят на «тележке» MQB.

Фары и фонари новинки заужены. Кстати, в топовой комплектации авто получит матричную головную оптику. Кроме того, обзаведется новым двухспицевым рулевым колесом с хромированной отделкой.