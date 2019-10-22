Skoda будет выпускать только бюджетные автомобили

Генеральный директор Volkswagen Group Херберт Дисс намерен определить марки, входящие в концерн, в разные сегменты, дабы их интересы не пересекались: «Если три или четыре бренда с одинаковыми продуктами борются за одну и ту же целевую группу, то страдают все бренды», — цитирует главу концерна европейское издание Automotive News.

Ожидается, что чехи начнут собирать автомобили в ценовой диапазоне от 10 000 до 20 000 евро (по актуальному курсу — от 700 000 до 1 400 000 рублей). Флагманский Superb, выбивающийся за эти рамки, пока останется в продуктовой линейке, но протянет максимум еще одно поколение.

После того, как в прессе появились первые сообщения об удешевлении Skoda, руководству марки даже пришлось успокаивать своих сотрудников, взволнованных происходящим. Генеральный директор Бернхард Майер сообщил, что «ценность бренда, простор, функциональность, соотношение цены и качества, а также перспективный дизайн не изменятся в будущем».

Тем временем в России чехи продолжают расширять ассортимент: в начале следующего года к нам приедет еще один чешский кроссовер Skoda Karoq. Автомобиль «пропишется» на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Кроме того, в ближайшее время для россиян дебютирует Rapid нового поколения.