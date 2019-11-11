В России сертифицировали две модели Opel

Фото: Opel
В России сертифицировали сразу две модели Opel: начало их продаж в нашей стране запланировано на конец года. Какие моторы и базовое оснащение получат немецкие новинки, выяснил портал «АвтоВзгляд».

В открытой базе «Росстандарта» появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на микроавтобус Opel Zafira Life. Автомобиль, по сути представляющий собой Peugeot Traveller или Citroёn Spacetourer с немецким шильдиком, будет представлен на российском рынке с разными компановками салона.

Под капотом — двухлитровый дизель в двух вариантах форсировки — 95 и 149 л. с.

В базовом оснащении авто числятся передние стеклоподъемники с электроприводом, система контроля давления в шинах, фронтальная подушка безопасности водителя и, конечно же, модуль ЭРА-ГЛОНАСС для автоматического вызова экстренных служб.

За доплату покупатель сможет насладиться задними парктрониками, а также кондиционером или климат-контролем — в зависимости от комплектации.

  • На фото Opel Vivaro
  • На фото Opel Grandland X

Еще ОТТС получил Opel Vivaro — коммерческий фургон, аналогичный Peugeot Expert, либо Citroёn Jumpy. Для наших соотечественников сертифицировали авто с двумя моторами — на выбор. Помимо вышеупомянутого дизельного движка объемом 2 л, в силовой гамме модели автостроитель обозначил и 89-сильный агрегат на 1,6 л. Модель в базе сможет похвастать тем же набором оборудования, что и «Зафира», кроме датчиков давления. Они будут доступны только опционально.

Сборку этой парочки наладят на калужском заводе «ПСМА Рус». Напомним, что на первых порах марка Opel в российской продуктовой линейке представит три модели. В шоу-румы приедет еще и компактный кроссовер Opel Grandland X, построенный на одной «тележке» с Peugeot 3008. «Паркетник», дебютировавший в 2017 году, собираются привозить к нам прямиком с конвейеров немецкого производства в Айзенахе. Конечно, если планы PSA не изменятся из-за затяжного падения продаж.

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11 ноября 2019
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