В России сертифицировали две модели Opel

В открытой базе «Росстандарта» появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на микроавтобус Opel Zafira Life. Автомобиль, по сути представляющий собой Peugeot Traveller или Citroёn Spacetourer с немецким шильдиком, будет представлен на российском рынке с разными компановками салона.

Под капотом — двухлитровый дизель в двух вариантах форсировки — 95 и 149 л. с.

В базовом оснащении авто числятся передние стеклоподъемники с электроприводом, система контроля давления в шинах, фронтальная подушка безопасности водителя и, конечно же, модуль ЭРА-ГЛОНАСС для автоматического вызова экстренных служб.

За доплату покупатель сможет насладиться задними парктрониками, а также кондиционером или климат-контролем — в зависимости от комплектации.