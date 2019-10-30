Полноприводные фургоны Peugeot и Citroёn получили российские ценники

Фото: PSA
Группа PSA объявила рублевые цены на микроавтобусы и фургоны Peugeot Traveller и Expert, а также Citroёn SpaceTourer и Jumpy с полным приводом. Автомобилям, чью сборку наладили на производственной площадке под Калугой, увеличили дорожный просвет.

Полным приводом снабдили лишь «французов» в версиях L2 (4959 мм) и L3 (5309 мм). Так, пассажирские Peugeot Traveller и Citroёn SpaceTourer обойдутся покупателю в 2 699 900 рублей. А коммерческие Peugeot Expert и Citroёn Jumpy оценили в 2 149 900 «целковых».

Напомним, что с системой полного привода работает только 150-сильный дизель объемом 2 л вкупе шестискоростной «механикой». Кстати, 4WD дополняет увеличенный на 20 мм клиренс (до 200 мм).

Конструкция полного привода включает вискомуфту, способную передавать крутящий момент только на задние колеса. Одним словом, автомобили в версии 4x4 имеют два режима движения — 4WD и ECO, подразумевающий экономичный монопривод.

Кстати, обозреватель портала «АвтоВзгляд» побывал на производстве полноприводных фургонов, изучив вопрос, так сказать, изнутри. Вся техническая подноготная о новинках повышенной проходимости — здесь.

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31 октября 2019
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