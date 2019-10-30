Полноприводные фургоны Peugeot и Citroёn получили российские ценники

Полным приводом снабдили лишь «французов» в версиях L2 (4959 мм) и L3 (5309 мм). Так, пассажирские Peugeot Traveller и Citroёn SpaceTourer обойдутся покупателю в 2 699 900 рублей. А коммерческие Peugeot Expert и Citroёn Jumpy оценили в 2 149 900 «целковых».

Напомним, что с системой полного привода работает только 150-сильный дизель объемом 2 л вкупе шестискоростной «механикой». Кстати, 4WD дополняет увеличенный на 20 мм клиренс (до 200 мм).