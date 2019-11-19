5 бюджетных пятилетних кроссоверов и внедорожников с самым большим багажником

В нашем списке оказались в основном компактные кроссоверы, но исключением стал хорошо знакомый рамный внедорожник китайского производства, который занял первую позицию. Неудивительно, что выходцами из Поднебесной оказались трое из пяти участников рейтинга.
Все указанные экземпляры 2014 года выпуска предлагаются на вторичном рынке не дороже 500 000 рублей. Напоминаем, что официально заявленные параметры объема багажника, которыми мы руководствовались, вполне могут быть завышены производителем.
Great Wall Hover H5
Единственным внедорожником в рейтинге оказался рамный Great Wall Hover H5 с рекордным объемом грузового отсека — 810/2074 л. Пятилетний экземпляр в достойном состоянии обойдется в полмиллиона «деревянных».
Речь идет о полноприводной версии с 2,4-литровым мотором мощностью 127 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Дорожный просвет китайского внедорожника составляет 180 мм. Напомним, что Great Wall Hover H5 выпускались еще и с дизельными агрегатами и четырехступенчатым «автоматом».
JAC S5 (Eagle)
Еще один гость из Поднебесной 2014 года выпуска, который носит гордое имя «Орел» (Eagle), также обойдется в 500 000 рублей. Если верить производителю, то у кроссовера JAC S5 весьма завидный показатель объема багажника в классе — 505/1100 л.
Переднеприводный автомобиль заряжен 2-литровым 136-сильным бензиновым «атмосферником» и пятиступенчатой «механикой». Клиренс кроссовера составляет все те же 180 мм.
Nissan Terrano
За полмиллиона можно рассчитывать и на пятилетний Nissan Terrano, заряженный 1,6-литровой 102-сильной «четверкой» и пятиступенчатой механической коробкой передач.
Размер багажника переднеприводного «японца» составляет 475/1570 л, а дорожный просвет — 205 мм. И тот, и другой параметр для класса компактных кроссоверов — вполне достойный. Напомним, что в полноприводном Nissan Terrano объем багажника меньше — 408 л, зато выше клиренс — 210 мм.
Renault Duster
У хорошо знакомого обрусевшего «француза» по имени Renault Duster почти все параметры аналогичны с Nissan Terrano, поскольку речь идет о его ближайшем родственнике по альянсу Renault-Nissan. Дорестайлинговую версию 2014 года выпуска можно приобрести за 400 000 рублей.
В эту сумму обойдется такая же переднеприводная комплектация с 1,6-литровом мотором мощностью 102 л. с. и пятидиапазонной механической коробкой передач. Аналогичны у «Дастера» и объем багажного отделения, и клиренс — 205 мм и 475 л соответственно.
Lifan X60
Очередное китайское счастье под именем Lifan X60 замыкает пятерку рейтинга. Размер грузового отсека у этого гостя из Поднебесной составляет 405 л. Пятилетний кроссовер на вторичном рынке доступен дешевле 400 000 рублей.
Переднеприводный Lifan X60 оснащен 1,8-литровым силовым агрегатом мощностью 128 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Дорожный просвет у машины не самый выдающийся в классе — 179 мм, зато это наиболее дешевый в нашем рейтинге вариант.