5 бюджетных пятилетних кроссоверов и внедорожников с самым большим багажником

В нашем списке оказались в основном компактные кроссоверы, но исключением стал хорошо знакомый рамный внедорожник китайского производства, который занял первую позицию. Неудивительно, что выходцами из Поднебесной оказались трое из пяти участников рейтинга.

Все указанные экземпляры 2014 года выпуска предлагаются на вторичном рынке не дороже 500 000 рублей. Напоминаем, что официально заявленные параметры объема багажника, которыми мы руководствовались, вполне могут быть завышены производителем.