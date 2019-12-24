Nissan возвращает в российскую линейку седаны

Фото: Nissan
Летом 2018 года компания Nissan лишила последнего седана российскую продуктовую линейку — бюджетной Almera, адаптированной для наших дорог. Но сейчас японцы, судя по всему, задумались о том, что «четырехдверка» не будет лишней. Это подтверждают изображения, опубликованные в реестре Роспатента.

Ребята из Страны восходящего солнца запатентовали обновленную Nissan Sentra — компактный седан, переживший рестайлинг в минувшем ноябре. Автомобиль, дебютировавший на мотор-шоу в Лос-Анджелесе, освежил внешность: решетка радиатора, выполненная в фирменном стиле, стала массивнее, оптика — уже, изменились кузовные выштамповки.

Sentra 2020 модельного года подросла в габаритах, а салон украсил восьмидюймовый экран мультимедийной системы и цифровая «приборка». На некоторых рынках модель оснастили 149-сильным атмосферным мотором объемом 2 л в сочетании с вариатором. Напомним, модель была представлена и в нашей стране, но дилеры распрощались с ней в ноябре 2017 года.

  • Фото: Федеральный институт промышленной собственности
  • Фото: Федеральный институт промышленной собственности

Заметим, что патенты — это не гарантия того, что «Сентра» вернется, а всего лишь защищита авторских прав автостроителя. Но надежда все-таки есть. В таком случае седан, до того как появиться в шоу-румах, должен пройти еще, как минимум, сертификацию для продаж.

Между тем, марка Nissan планирует обновить линейку кроссоверов в ближайшие полтора года. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», первым мы увидим рестайлинговый Nissan X-Trail, а следом — посвежевший Qashqai.

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24 декабря 2019
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