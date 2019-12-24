Nissan возвращает в российскую линейку седаны

Ребята из Страны восходящего солнца запатентовали обновленную Nissan Sentra — компактный седан, переживший рестайлинг в минувшем ноябре. Автомобиль, дебютировавший на мотор-шоу в Лос-Анджелесе, освежил внешность: решетка радиатора, выполненная в фирменном стиле, стала массивнее, оптика — уже, изменились кузовные выштамповки.

Sentra 2020 модельного года подросла в габаритах, а салон украсил восьмидюймовый экран мультимедийной системы и цифровая «приборка». На некоторых рынках модель оснастили 149-сильным атмосферным мотором объемом 2 л в сочетании с вариатором. Напомним, модель была представлена и в нашей стране, но дилеры распрощались с ней в ноябре 2017 года.